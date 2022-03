Vanwege de Russische inval in Oekraïne was er veel discussie over de laatste aflevering van Kamp van Koningsbrugge. AVROTROS besloot de finale toch uit te zenden, zodat kijkers extra stil konden staan bij het werk van Defensie.

Allesbepalende eindmissie

Na het vertrek van Omar, Robbie en Michel zijn er nog zes deelnemers over. De groep kreeg donderdagavond de allesbepalende eindmissie voorgeschoteld. Na een lange mars, luistert de groep naar verhalen over gesneuvelde soldaten. Alsof dat nog niet heftig genoeg is, moeten ze op de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek een afscheidsbrief schrijven aan hun geliefden.

Eindstreep

De deelnemers kregen nog een zware opdracht: ze moeten niet alleen een raketinstallatie uitschakelen, maar ook met de Luchtmobiele Brigade een kamp bestormen om een gevaarlijk wapen buit te maken. Uiteindelijk weten ze alles zes de eindstreep te halen. Tom, Kamilia, Robin, Jaring, Midas en Agavni hebben laten zien dat ze fysiek en mentaal sterk genoeg zijn.

Reacties

De laatste aflevering zorgt voor een hoop ontroering bij kijkers. “Zo mooi om te zien dat mensen hun grenzen kunnen verleggen”, schrijft een kijker. Een ander: “Diep respect. Altijd al bewondering en waardering gehad voor het leger.”

Wat een schitterende laatste aflevering en nu al zin in het volgende seizoen! Met de toppers Ray en Dai uiteraard!💪🚁🪂👍#Kampvankoningsbrugge — Theo Fortuin (@TheoFortuin) 10 maart 2022

Enorm genoten van Kamp van Koningsbrugge, enorm veel respect voor alle personen die het hebben gehaald, wat een prestatie. Jeroen van Koningsbrugge vind ik niet bij dit programma passen, komt niet oprecht over. Ray en Dai zijn top gozers. #kampvankoningsbrugge — Melvin Joosten (@melvinjoosten) 10 maart 2022

Wat een prestatie! Zo mooi om te zien dat mensen hun grenzen kunnen verleggen. #Kampvankoningsbrugge — Monique van Kleef (@Monique_v_Kleef) 10 maart 2022

Wat een opsteker zeg als je 's morgens vroeg #Kampvankoningsbrugge terugkijkt. Nederland heeft 6 keien die geschikt zijn voor de commandotroepen. En wat was die missie een lust voor het oog! Wat fijn dat daar ook 2 vrouwen bij zijn. En die Tom, wauw! — Dierenvriendin Dorry (@dierenvriendin) 11 maart 2022

Zes keer RESPECT💪 #kampvankoningsbrugge — Oscar Sannen (@Sannen_O) 10 maart 2022

Wat een ontroerende laatste aflevering .echt diep respect #kampvankoningsbrugge

Altijd al bewondering en waardering gehad voor het leger .maar je moet het toch maar doen.

En als je dan zo een afscheidsbrief mag schrijven denk dan maar eens goed welke geliefde je om je heen heb — jannelijn (@jannelijn1996) 10 maart 2022

Dit seizoen was ook weer mooi en veel strijd en the final echt top gedaan 👌, kijk al uit naar een nieuwe #Kampvankoningsbrugge — ralph pasveer (@ralphpasveer) 11 maart 2022

Bron: AVROTROS