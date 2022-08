‘Kamp van Koningsbrugge’ krijgt een speciale editie met BN’ers: dít zijn de kandidaten

En dat is sneller op de buis dan je denkt!

‘Kamp van Koningsbrugge’

Het programma heet Kamp van Koningsbrugge special edition en is vanaf donderdag 13 oktober al te zien. Wat hebben de tien BN’ers in hun mars? We gaan het zien! Ze worden aan een extreme opleiding van een Special Forces-eenheid onderworpen vol fysieke én mentale uitdagingen.

Wie doen er mee?

De kandidaten zijn: presentatrice en journaliste Natasja Gibbs, YouTuber en presentatrice Iris Enthoven, spreker en kind van Ruinerwold Edino van Dorsten, acteur Tarikh Janssen, oud-Oranje Leeuwin en manager Ajax-vrouwen Daphne Koster, zanger Ruben Annink, presentatrice en verslaggever Celine Huijsmans, acteur Niels Gomperts, drummer van Chef’special Wouter Prudon en oud Drag race Holland-finalist Boris Scheurs.

Geen speciale behandeling

De bekende burgers worden onder de vakkundige leiding van het inmiddels welbekende commando-duo Ray en Dai aan de extreme opleiding onderworpen. Ze mogen dan wel bekend zijn, maar ze krijgen geen speciale behandeling.

Eerste beelden

AVROTROS heeft de eerste beelden al naar buiten gebracht. Hierin zie je al het nodige bloed, zweet en tranen voorbijkomen. Kamp van Koningsbrugge special edition is vanaf donderdag 13 oktober te zien bij AVROTROS om 20:35 uur op NPO 1. Bekijk de beelden hier:

Bron: AVROTROS