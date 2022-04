Kandidaten kregen psychische hulp na deelname ‘De verraders’

De verraders is een mix van het razendpopulaire programma Wie is de mol? en het spel De weerwolven van Wakkerdam. Een groep BN’ers wordt in een kasteel ergens in Nederland gedropt. Daar moeten ze met elkaar samenwerken om een grote zilverschat te winnen. Lastig, aangezien er drie verraders in de groep zitten. Het verschil met Wie is de mol? is dat je nu als kijker wél weet wie de verraders zijn.

Verraders en getrouwen

Elke nacht mogen de verraders een medekandidaat ‘vermoorden’ om zelf dichterbij de schat te komen. Ondertussen proberen de overige deelnemers de valseriken te ontmaskeren. Iedere dag kunnen zij iemand wegstemmen om zo de verraders te proberen te elimineren. Maar aangezien de verraders zelf ook meestemmen is dat nog niet makkelijk.

Mentaal zwaar

Dat de kandidaten 24/7 met het spel bezig zijn lijkt veel impact te hebben op hun mentale toestand. “Toen ik thuiskwam moest ik wel even een paar dagen bijkomen”, legt Babette van Veen uit aan het ANP. “Ik zat zo hoog in mijn energie en had continu het gevoel ‘ik moet door, ik moet opletten en niet verslappen’. En dan belde er een psycholoog om te kijken hoe het met je ging.”

Psychologische test

Volgens Stefano Keizers, een andere kandidaat, ondergaan alle deelnemers van tevoren ook een psychologische test om te kijken of zij het programma mentaal zouden aankunnen. Al maakt de uitkomst daarvan volgens hem niet veel uit. “Hoe instabieler je overkomt, hoe groter de kans dat je gecast wordt, denk ik. Daarom verschijn ik zo vaak in dit soort programma’s”, grapt hij. Ook Keizers merkte dat zijn vertrouwen in mensen veranderde door het spel. “Je komt er als een ander mens uit, daar moet je wel rekening mee houden.”

Bron: ANP