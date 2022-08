Kandidaten lachen om geblunder van Philip Freriks in ‘De slimste mens’

Dit keer is acteur Ferdi Stofmeel het lijdend voorwerp als het brein van Philip hem een paar keer in de steek laat.

Geblunder in De slimste mens

Ferdi staat op de vijfde plaats in het klassement en je zou dus denken dat de acteur zijn plek in de finaleweek van De slimste mens eigenhandig heeft verdiend. Toch lukt het Philip niet o zijn terugkerende gast bij naam te noemen. Erik, Arjen en vervolgens weer Erik: Philip heeft er de grootste moeite mee. Verschillende namen komen voorbij, behalve de goede. Gelukkig kan Ferdi erom lachen.

Reacties

De blunder van Philip werkt ook op de lachspieren van de kijkers thuis. Ze vinden het hilarisch dat de presentator steeds niet op de naam van één van Neerlands meest gevraagde acteurs komt. ‘Deze is voor Eric. Oh nee Ferdi. Eric daar komt je vraag...’ grapt een kijker. ‘Haha, zielig voor Ferdi dit’, schrijft een ander.

Leuke aflevering! Heb me rot gelachen om Ferdi en Philip #deslimstemens — Bianca (@bisacapelle) 22 augustus 2022

Hahahaa zielig voor Ferdi dit #deslimstemens 😂😂😂😂 hilarisch die Philip — 🦩Pauly 🦩 (@PaulyGhiry) 22 augustus 2022

Deze is voor Eric. Oh nee Ferdi. Eric daar komt je vraag...🤣🤣#deslimstemens — 📷 Dé Mannenfotograaf 📷 (@DMannenfotogra1) 22 augustus 2022

Ferdi Stofmeel. Plekje in mn hart. Zo gelachen om die gast in #deslimstemens. — Hayo Bart (@Hayotje) 22 augustus 2022

Ferdi laat zich niet kennen en zorgt voor de ultieme wraak: hij is door naar de volgende aflevering van De slimste mens, waarin hij het onder andere opneemt tegen finalist Jip van der Toorn. Zo heeft Philip nog even tijd om Ferdi's naam uit zijn hoofd te leren. De aflevering is vanavond om 20.40 uur te zien op NPO 2.

Bron: De slimste mens