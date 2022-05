Karin Bloemen scheert het hoofd van haar jarige dochter kaal: “Superstoer toch?”

Eliane is vandaag 23 jaar geworden en was blijkbaar aan iets heel anders toe. Daarvoor was ze bij haar moeder aan het juiste adres, want die wilde maar al te graag meewerken aan de metamorfose.

Dochter Karin Bloemen gaat voor gewaagde make-over

Op haar Instagram deelt Karin twee foto’s en een video van het proces. “Ze wilde altijd al eens een kort kapsel proberen, dus hebben we dat laatst samen gedaan”, zo legt ze uit. Op de eerste foto zien we Eliane nog met haar lange lokken. In de video daarna is te zien dat Karin de schaar in haar lokken zet. En op het laatste beeld zien we het eindresultaat, namelijk een keurig gemillimeterd koppie!

Trotse Karin Bloemen

Eliane kan het nieuwe, korte kapsel goed hebben, vind je niet? Karin is in elk geval maar al te trots op haar dochter. “Superstoer toch?”, zo schrijft ze bij de Instagram-post.

Bron: Instagram