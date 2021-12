In 2015 lieten Hans en Karin alles achter om op Bonaire een mini-adventure golfbaan te beginnen. Alles ging goed en ze waren zo verliefd dat ze elkaar continu liefkozend ‘scheet’ noemde. Het was een populair stel, want het stel kreeg zelfs een eigen realityshow op SBS 6.

Trouble in paradise

Hans en Karin woonden een aantal jaar in een waar paradijs, maar niet veel later bleek er toch trouble in paradise te zijn. Eind september werd bekend dat het Ik vertrek-stel een punt achter hun huwelijk heeft gezet. Karin keerde al snel terug naar Nederland. Wat er precies is voorgevallen tussen Karin en Hans is nog onduidelijk, maar Karin is na een vakantie naar Nederland nooit meer teruggekeerd naar Bonaire.

Vonk is overgesprongen

In een nieuwe uitzending van In vertrek liet Karin onlangs al weten haar geluk weer te hebben gevonden. “Ik ben eind oktober verliefd geworden. Dus mijn nieuwe jaar ga ik in met een superlieve man en een leuke baan. Ik mag niet klagen.”

Ver heeft ze hiervoor niet hoeven te zoeken, want haar nieuwe liefde blijkt de broer van Hans te zijn. “Het gebeurde gewoon”, vertelt Karin in gesprek met RTL Boulevard. Ondanks dat ze sinds de scheiding geen contact meer heeft met Hans, logeerde ze wel bij haar ex-schoonfamilie. Daar sprong de vonk over tussen haar en Johan, de broer van Hans. “Acht maanden geleden is zijn scheiding afgerond. Ik zit er nog middenin. We hebben een beetje dezelfde problemen, dat schept een band.”

Nooit eerder gevoelens gehad

Karin kent Johan al negen jaar, bovendien kwam haar zwager ook geregeld naar Bonaire. Ze vertelt dat ze dit soort gevoelens nooit eerder voor hem heeft gehad. Maar nu ze is gescheiden, is dat veranderd. Johan doet Karin niet aan Hans denken. “Hij is superlief.”

Nieuwe liefde voor Hans

Hans is inmiddels op de hoogte van de gekke situatie. “Dat ging op een rare manier”, geeft ze toe. “Een tante had hem een bericht gestuurd.” Gelukkig heeft Hans ook een nieuwe liefde in zijn leven. De 31-jarige Nina heeft aangeboden hem te ondersteunen op de golfbaan. Ook dat werd vorige week duidelijk in de ‘Hoe is het nu met?’-uitzending van Ik Vertrek. “We sturen hartjes naar elkaar op WhatsApp. Dat vind ik toch wel heel lief. Het voelt gewoon goed, en je komt niet zomaar iemand tegen waar je een klikt mee hebt.”

