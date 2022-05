Kasteelvrouwe Emmy over haar nieuwe programma: “Een televisiecarrière zoals de Meilandjes wil ik ook wel”

Vanaf dinsdag 31 mei kunnen we haar avonturen volgen in het programma Kasteelvrouwe Emmy. Wij besloten Emmy op te bellen om haar te vragen wat ons te wachten staat.

Wat kunnen we van het programma Kasteelvrouwe Emmy verwachten?

Emmy: “Jullie gaan zien hoe ons dagelijks leven er nu uitziet, zowel de ups als de downs. We zijn nog altijd bezig met de restauratie van het kasteel, dus dat komt flink aan bod. Het dak is nu bijna klaar, maar dat is een hels karwei geweest. We hebben veel lekkage gehad, ook in de wintermaanden, toen ik alleen in het kasteel zat. Dat was een dramatische tijd. Maar jullie gaan ook leuke dingen zien: hoe we gasten ontvangen, dat er vrienden over de vloer komen, leuke uitjes die we hebben gedaan.”

Waarom heb je ‘ja’ gezegd tegen een eigen reeks?

“Ik vond Ik vertrek hartstikke leuk om te doen. Zelf ben ik ook dól op programma’s waarin mensen een kasteel kopen en gaan renoveren. Vooral van Engelse series smul ik. Daarom leek een eigen programma hierover me ook wel wat!”

Hoe is het nu met Rutger?

“Een jaar geleden moest hij onder het mes. Hij had last van zijn knieën en heeft in oktober 2020 een kunstknie gekregen. Vorig jaar maart heeft hij zijn andere knie laten doen. In de serie komt dat ook aan bod, toen ze begonnen met filmen had hij die operatie net achter de rug. Inmiddels gaat het hartstikke goed. Hij heeft een elektrische fiets gekocht en daar fietst hij ’s ochtends lekker een stukje op. Tussen ons gaat het ook goed. In de zomermaanden zoekt hij mij op in Frankrijk en in de winter ga ik naar Nederland en wonen we samen op de boot.”

Hoe was de coronatijd voor jullie?

“We hebben er wel last van gehad. Er mochten natuurlijk geen gasten komen, dus er kwamen veel annuleringen binnen. Maar het is zoals het is. Zo sta ik erin, je kunt er toch niks aan doen. Ook dat ga je in de serie terugzien, want ze zijn in maart vorig jaar begonnen met filmen.”

Je bent al jaren aan het klussen, denk je dat het kasteel ooit af is?

“Nee, misschien wel nooit. Er moet nog zoveel gebeuren. Ik kan zelf niet wachten om aan de tuin te beginnen, maar dat heeft geen prioriteit nu. Ik ben in ieder geval blij dat het dak bijna klaar is, want dat was een enorm project. Het was in hele slechte staat en er was veel houtrot. Het is onder begeleiding van een architect aangepakt, ik kon dat natuurlijk niet zelf doen. Maar als het dak klaar is, gaan we weer door met het volgende. En natuurlijk ben ik het klussen ook weleens zat. Soms wil ik gewoon mijn haar kunnen wassen en dat daarna ook een paar dagen schoon blijft. Dat ik niet weer gelijk onder het stof en vuil kom te zitten. Maar meestal lukt me dat niet, want dan vind ik het tóch te leuk om weer iets nieuws op te pakken.”

Wat wil je de kijkers van het programma meegeven?

“Maak je dromen waar. Ook als je partner je droom niet deelt, ook als je omgeving sceptisch is. Ik denk dat ik in het programma laat zien dat het hartstikke goed kan uitpakken. Na Ik vertrek heb ik al regelmatig berichten ontvangen van mensen die dankzij mij nieuwe stappen hebben durven zetten. ‘Als Emmy het kan, kan ik het ook’, denken ze dan. Dat vind ik superleuk.”

De vergelijking met de Meilandjes wordt vaak gemaakt. Wat vind je daarvan?

“Ik snap de vergelijking wel. Ik heb natuurlijk ook een kasteel en zeker hun begintijd heeft veel overeenkomsten met mijn situatie. Maar we zijn wel hele andere mensen. Ik ben geen Martien Meiland. Als je hen leuk vindt, betekent dat niet automatisch dat je mij ook leuk vindt.”

Net zo bekend worden als de Meilandjes én meerdere seizoenen mogen maken: lijkt je dat wat?

“Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ik zou graag langer met het programma doorgaan. Maar dat werkt natuurlijk alleen als andere mensen het ook leuk vinden. Dus we gaan het zien!”

Kasteelvrouwe Emmy, met voice-over door André van Duin, is vanaf dinsdag 31 mei iedere week te zien om 20.30 uur op NPO 1.