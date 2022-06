Toen Emmy een kasteel kocht in de Franse Dordogne, kon ze prima door het bouwvallige gebouw heen kijken. Zij zag een toekomst, een afgewerkt kasteel met een moestuin. En daar durfde ze een flink bedrag voor neer te tellen. Haar partner vond de droom een stuk minder realistisch en besloot in Nederland te blijven, terwijl zij het gebouw op eigen houtje zou opknappen. Dat moest toch wel lukken?

Kasteelvrouwe Emmy

In de tweede aflevering van Kasteelvrouwe Emmy beginnen ook de kijkers daaraan te twijfelen. Hoewel het kasteel prestige heeft, moet er een boel gebeuren. Een lekkend dak en haperende elektra zijn niet de enige to do’s op Emmy’s lijstje. Desondanks begint ze vol goede moed aan de moestuin en drinkt ze op haar gemak een wijntje in de zon.

Het kasteel komt nooit af

De kijkers weten het zeker: dit kasteel komt nooit af. ‘Heeft iemand kasteelvrouwe Emmy ooit betrapt op enig realiteitsbesef?’ vraagt iemand op Twitter. ‘Die lieve Emmy heeft zoveel ideeën en ambities, maar zo weinig focus. Het zou me verbazen als dat chateau ooit af komt’, schrijft een ander.

Heeft iemand #kasteelvrouweEmmy ooit betrapt op enige mate van realiteitsbesef? Of mis ik gewoon het concept van dit programma? — Barbara (@Barbaaralin) 7 juni 2022

Leuk programma. Maar hoe zij hier geld mee kan verdienen is mij een compleet raadsel.

Die verbouwing gaat nog járen duren.#KasteelvrouweEmmy — Iris (@Iris00010) 7 juni 2022

Die lieve Emmy heeft zoveel ideeën en ambities, maar zo weinig focus. Het zou me verbazen als dat chateau ooit af komt. #KasteelvrouweEmmy — Hayo Bart (@Hayotje) 7 juni 2022

Bewondering voor kasteelvrouwe Emmy

Toch zijn er ook mensen die juist bewondering hebben voor de manier waarop Emmy dit Franse avontuur aanpakt. ‘Ik wilde dat ik zo onbevangen in het leven stond!’ schrijft een kijker. ‘Het eindresultaat is niet Emmy’s doel. De weg er naartoe is Emmy’s doel’, schrijft een ander. ‘Ze heeft haar doel al bereikt en heeft de tijd van haar leven.’

Ik wilde dat ik zo onbevangen in het leven stond! Gewoon doen hoe jij het wil en niet hoe het hoort of wat het meest verstandig is. Met in het achterhoofd dat het waarschijnlijk nooit afkomt, maar wél je droom leven 🤍#KasteelvrouweEmmy — Liesbeth (@Liesz) 1 juni 2022

Heerlijk die onbezonnenheid van Emmy. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Gewoon doen en wel zien waar ze uitkomt. Dat zouden meer mensen moeten doen. #KasteelvrouweEmmy — Pete® M🇺🇦🇺🇦ns (@luas35) 7 juni 2022

Het eindresultaat is niet Emmy's doel. De weg er naartoe is Emmy's doel. Ze heeft haar doel al bereikt en heeft de tijd van haar leven.#KasteelvrouweEmmy — AK ❌❌❌ (@Watermelonissha) 3 juni 2022

Bron: Twitter, NPO.