Katja Schuurman deelt ‘eerlijke foto’ om mensen een hart onder de riem te steken

En verrek, het ding past nog steeds. Bij een kiekje van zichzelf schrijft de actrice een belangrijke boodschap voor iedereen die het wil horen.

Boodschap van Katja Schuurman

Katja Schuurman wil met haar woorden ‘beugelbekkies en iedereen die onzeker wordt van zijn/haar/hen spiegelbeeld’ kracht geven. ‘Soms is het nodig’, schrijft Katja, doelend op dat prachtexemplaar van een beugel. ‘Maar die wat scheve ondertandjes heb ik lekker zo gelaten. We hoeven niet ‘perfect’ te zijn!’

De actrice verkondigt dat iedereen zichzelf moet zijn. ‘Bij voorkeur de beste en leukste en meest blije versie van jezelf. Diegene die niet probeert te voldoen aan bedachte tijdelijk heersende schoonheidsidealen, waardoor iedereen ineens zo ontzettend op elkaar lijkt. Wees diegene die niet probeert te leven naar verwachtingen van anderen, die niet bang is voor afwijzing maar de kracht en het plezier van het leven voelt door te durven leven naar wat je hart je vertelt.’

Goed in je vel zitten

Haar volgers aansporen om weer goed in hun vel te zitten, dat is wat Katja wil. Om haar woorden kracht bij te zetten, gooit ze er ook een uitspraak van Nelson Mandela in: ‘And as we let our light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.’

Woorden die Katja zelf ook wil naleven. Haar nieuwe liefde helpt daar na het stukgelopen huwelijk met Freek een handje bij. “Na maanden janken heb ik nu weer een beetje vlinders”, zei ze daar eerder over. Ze hebben inmiddels zelfs hun rode loper-debuut gemaakt.

