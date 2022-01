Want voor de actrice start 2022 níet zoals ze had gehoopt.

Bewogen jaar

Het jaar 2021 bracht veel goeds voor Katja Schuurman, maar ook veel verdriet. Zo genoot ze met volle teugen van haar dochtertje Coco, maar kwam er een eind aan haar relatie met de vader van het 1-jarige meisje, Freek van Noortwijk. Op Instagram deelt ze nu een openhartig bericht met betraande ogen, waarin ze haar gevoel uit.

Liefdesverdriet

“Ik zeg altijd: een goed begin is het halve werk. Dus ik ben enorm nieuwsgierig naar de rest van het jaar”, begint Katja Schuurman op Instagram. “Nu snotverkouden, neus stomend trachten te ontploppen, liefdesverdriet weg puffen en kotsen, realiteit proberen te omarmen en dan toch maar weer heel kinderachtig boos worden en een huilende baby boven”, gaat ze verder.

Eerlijk zijn

“En al die dingen die ik leuk vind, zoals de spa, het theater, de bios, uit eten; het kan allemaal niet! (Ja, ik dacht ik zeg het toch maar. Het is een enorme domper natuurlijk, maar voordat jullie je verheugen op allerlei dingen die er voorlopig even niet in zitten, dacht ik, ik moet toch gewoon eerlijk zijn)”, besluit ze haar emotionele bericht.

Lieve reacties

Haar volgers steken haar direct een hart onder de riem. “Je kunt dit lieverd”, reageert iemand. “Sterkte! Dankjewel dat je zo eerlijk bent. Waardeer ik onwijs”, reageert een volger. “Mijn oma zei altijd; het wordt nooit zó donker, of het wordt wel weer licht”, reageert een ander.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 2 Jan 2022 om 23:30 PST

