Katja Schuurman en Igone de Jongh zijn samen op pad in een moeilijke tijd

Zo is te zien op een foto die Katja op haar Instagram plaatste.

Dagje pretpark

Op de foto is te zien dat Katja en Igone genieten van een dagje Walibi. De moeders van het samengestelde gezin waren op pad met Sammie (de dochter van Katja en Thijs) en Hugo (de zoon van Igone en haar ex).

Relaties

Katja en Thijs waren elf jaar samen en gingen begin 2015 als ‘goede vrienden’ uit elkaar. Igone en Thijs kregen in 2016 een relatie. Begin dit jaar kondigde Igone ‘met een zwaar hart’ aan de relatie te verbreken. Het bleef onduidelijk of de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Thijs daar iets mee te maken hadden.

In juni kwam Igone terug op haar statement over de relatiebreuk. In een interview zei ze toen: “Ik kan nu misschien ook zeggen dat ik dat achteraf, heb ik nu bedacht, niet had moeten doen.” Het is onduidelijk of ze inmiddels weer samen is met Thijs. De twee werden meermaals samen gespot.

De rechter doet op 8 augustus uitspraak in de zedenzaak.

Bron: RTL Boulevard