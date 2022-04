Katja Schuurman: “Freek begaf zich redelijk snel weer op het liefdespad”

Na haar scheiding van acteur Thijs Römer, leerde Katja in 2015 chef-kok Freek van Noortwijk kennen. De twee zijn in 2019 ‘stiekem’ getrouwd en in augustus 2020 kregen ze samen een dochter: Coco Loulou. Dochter Sammie kreeg Katja uit haar eerdere relatie met Thijs. In het najaar van 2021 ging het mis en besloten Katja en Freek om uit elkaar te gaan.

Snel weer op liefdespad

Aan de krant vertelt Katja dat het stof een beetje is neergedwarreld, maar dat het soms nog wel zoeken is. “Dat onthechten, dat was me wat”, zegt de actrice. “We zijn pas sinds november uit elkaar. Daar moet gewoon tijd overheen gaan.” Toch blijft het soms moeilijk, vindt Katja. “Freek heeft het iets complexer gemaakt door zich redelijk snel weer op het liefdespad te begeven. Dat vond ik pijnlijk en ingewikkeld.”

Scherpe randjes

De actrice denkt dat er tijd nodig is om de scherpe randjes eraf te halen. “Kijk, ik dacht meteen door te kunnen, dat het met Freek meteen zo zou zijn zoals Thijs en ik nu met elkaar omgaan. In mijn herinnering - maar ik heb een slecht geheugen - ging ik scheiden van Thijs en waren we daarna meteen vrienden.

Vrienden met ex

Nadat Katja met Thijs belde om te vragen hoe dat destijds ging, bleek het dat de twee helemaal niet direct beste vrienden waren. “We hebben elkaar de eerste maanden amper gesproken en áls dat gebeurde, hadden we ruzie”, wist haar ex haar te vertellen. “Logisch dat er tijd overheen moet gaan. Maar ja, ik heb dan een beeld van hoe het moet zijn: dat het goed zit, we hebben een kleintje, we gaan er verdomme iets van maken.”

Veranderen

Ook vertelt ze aan de krant waarom het niet werkte tussen haar en Freek. “Als je zo verliefd bent, denk je dat je bij elkaar past. Dat je hetzelfde bent, maar ik denk dat we anders in het leven staan. In het begin zag ik dat niet zo”, legt ze uit. “Ik dacht: hij is jonger, misschien verandert hij nog. Denken dat je iemand kunt veranderen, is een misverstand.”

Geen behoefte aan daten

Ondanks alles gelooft Katja nog steeds in de liefde, maar aan daten hoeft ze nu even niet te denken. “Ik zal in de zomer vast een flirt hebben, of dat er eens iemand een nachtje blijft, maar die mag dan ook weer snel weg”, zegt ze lachend.

Bron: AD