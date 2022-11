Katja Schuurman gaat ‘vurige’ temperament op déze manier tegen

In de podcast vertelt Katja dat ze al een tijdje last heeft van een nogal vurig temperament. Om dat een beetje te temperen, besloot ze een leverreiniging te ondergaan. “In de lever wordt gal aangemaakt en de lever is een zelfreinigend orgaan”, zo legt ze uit. “Dat wordt niet alleen aangetast door alcohol, maar ook door koffie en medicatie. En ik gebruik al heel veel jaren medicatie.” Volgens Katja kunnen hierdoor mentale klachten ontstaan. “Je raakt dan bijvoorbeeld snel geïrriteerd.”

“Minder snel verhit”

Katja kan naar eigen zeggen soms iets ‘te vurig’ uit de hoek komen. “Ik wil het liefst alles en iedereen omarmen als die is, maar ik kan me best aan mensen storen.” De leverreiniging heeft er volgens haar voor gezorgd dat ze minder snel uit haar slof schiet. “Je voelt je wat minder snel verhit. Ik heb het ook altijd bloedheet. Heter dan de gemiddelde mens.”

Hoge verwachtingen

In de podcast onthult Katja ook dat ze het soms lastig vindt om aan de verwachtingen te voldoen die bepaalde mensen van haar hebben als ze haar in het echt zien. “Soms zeggen mensen dat het leuk is dat ik kom, dus dan wil ik ook dat het leuk is. Dan sta ik altijd aan.” Tegelijkertijd vindt Katja het vervelend als mensen over haar zeggen dat ‘ze in het echt helemaal niet zo knap is’. “Dat vind ik dan weer stom.”

Bron: Darmstad FM