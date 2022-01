Katja Schuurman: “Ik had al zeker 180 aangiften van aanranding kunnen doen”

Dat deed ze niet, omdat ze dacht dat het normaal was. Dat het erbij hoorde. Maar voor alle meisjes die nu nog puur, open, vrij en onbezoedeld zijn, hoopt ze dat degenen die wél iets hebben meegemaakt met mannen dat niet goed voelde, van zich laten horen. “Laat weten dat het niet normaal is wat er is gebeurd. Praat jezelf geen schuld aan”, schrijft ze in een reactie op alle misstanden bij The voice of Holland die donderdag in de veelbesproken aflevering van BOOS naar voren kwamen.

Aangiften

De presentatrice benadrukt dat het nóóit de schuld is van het slachtoffer. “Waarom je ook bent meegegaan, waar dan ook naartoe, hoe het heeft kunnen gebeuren: het is allemaal onderdeel van een blijkbaar - nog steeds - algemeen geaccepteerd narratief. Geaccepteerd en bijna vanzelfsprekend gedrag.”

“Ik had in mijn leven tot nu toe zeker 180 aangiften kunnen doen voor aanranding. Ik deed het niet. Omdat ik dacht dat het normaal was. Dat het erbij hoorde. Dat - de meeste - mannen gewoon zo zijn”, vertelt ze openhartig. “Nou zo zijn de meeste mannen niet! Zo horen ze in elk geval niet te zijn!”

Duidelijke boodschap

Ook heeft ze een duidelijke boodschap voor de mannen die wél over grenzen heen zijn gegaan. “Stelletje lompe, arrogante, narcistische, ongevoelige, simplistische, egocentrische, domme eikels. Kijk eens even in de spiegel. Nee, kijk écht. Wat zie je? Wie zie je? Laat in je hoofd voorbij komen wat je hebt gezegd, gestuurd, gedaan. Wat voel je? Voel je íets? Voel je niks? Probeer even daar te zijn. Met jezelf. Met dat wat waar is. Want -tenzij je tè narcistisch bent- weet je precies wat onschuldig is en wat stiekem niet. En bedenk dan hoe je verder wilt.”

Tot slot legt ze uit waarom ze juist voor dít bericht een sensuele foto van zichzelf heeft gebruikt. “Omdat wat ik te zeggen heb, dan meer gelezen wordt. Bizar, treurig, idioot, ... etc hè? Maar wel realiteit. Dus.”

Bron: Instagram