De fotoshoot vond plaats in een dorpje op het Afrikaanse Zanzibar. Op social media reageren veel mensen kritisch op de foto’s.

Ten eerste vanwege het feit dat Katja een vliegreis van 15.000 kilometer maakte om schoenen op de kiek te zetten, terwijl ze zichzelf nogal eens uitlaat over de klimaatcrisis en vanwege haar bedrijf Return to sender, dat met eerlijke en duurzame handel de vrouwen uit de armste wereldregio’s helpt een leven voor zichzelf en voor hun familie op te bouwen. Maar dat vindt men nog niet het ergste. Vooral dat er Afrikaanse kinderen zonder schoenen naast hen op de foto staan, schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Ook het feit dat Floris zelf op de foto richting deze kinderen kijkt, wordt raar gevonden.

Er klinken felle reacties op de beelden. ‘Ondertussen staan de arme kindjes zonder schoenen erbij en kijken er naar. Je moet je ogen uit je kop schamen’, schrijft iemand op Instagram. Een ander zegt op Twitter: ‘Deze foto zou zo uit 1800/1900 kunnen komen. Blanke plantage-eigenaren met kinderen van personeel/slaven.’ En zo zijn er nog veel meer kritische reacties:

Deze foto zou zo uit 1800 1900 kunnen komen blanke plantage eigenaren met kinderen van personeel/slaven — Dick Noordzij (@DickNoordzij) 12 april 2022

Katja Schuurman en Floris van Bommel maken reclame voor sandalen naast kindjes zonder schoenen in Zanzibar. What a time to be alive. pic.twitter.com/7C4oyTHTyU — Stylistoloog van de Sterren (@momofsaul) 11 april 2022

Als je zó hypocriet bent dat je eerst loopt te janken over #klimaatverandering en de volgende dag in het vliegtuig nar #Zanzibar stapt om foto's van je nieuwe @florisvanbommel sandaaltjes te maken, dan heet je waarschijnlijk #KatjaSchuurman @schuurman_katja pic.twitter.com/hcizHnyy2U — Pimpelmees🇺🇦 #ℏ (@____A_L____) 12 april 2022

Waarschijnlijk, of ik weet het wel zeker, zonder consent van de ouders van deze kindjes, worden zij dus nu overal tentoon gesteld… #florisvanbommel #katjaschuurman https://t.co/iAPpWVgfSJ — Sam✨ (@samschrijft) 12 april 2022

De armoede van de rijken.



Juist als je sandalen draagt kan je jezelf maar beter niet in je eigen voet schieten.

Wintercollectie maar in Marioepol "schieten" met een paar kekke laarsjes voor Katja?



Voor mij geen van Bommels meer.#katjaschuurman #florisvanbommel #katjaxfloris pic.twitter.com/IsPBZl7iKG — Marcieparcie (@Marcieparcie1) 12 april 2022

Maar niet iedereen is het eens met deze kritiek. Zo zijn er ook mensen die vinden dat er een groot probleem wordt gemaakt om niks. ‘Toen ik klein was en in Suriname woonde, vond ik het heerlijk om op blote voeten rond te rennen op straat. Nu in de zomer in huis en in de tuin trouwens nog steeds. Dus maak niet alles groter dan het is. Niet alles is direct zielig of discriminerend’, schrijft een Twitteraar. Zowel Katja als het schoenenmerk hebben nog niet gereageerd.

Toen ik klein was en in Suriname woonde vond ik het heerlijk om op blote voeten rond te rennen op straat. Nu in de zomer in huis en in de tuin trouwens nog steeds.

Dus maak niet alles groter dan het is. Niet alles is direct zielig of discriminerend #KatjaSchuurman — Patricia Foort🏳️‍🌈 (@PatriciaFoort) 12 april 2022

Hoewel veel mensen plaatsvervangende schaamte voelen voor deze campagne, schaamt Katja’s moeder zich nóóit voor haar dochter. En andersom ook niet:

