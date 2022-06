Katja Schuurman openhartig over haar scheiding: “Paddo’s hielpen bij de verwerking”

Op de boerderij van Raven van Dorst steekt Katja samen met Douwe Bob de handen uit de mouwen, want er is weer genoeg te doen. Dit keer zijn ze bezig met het verblijf voor de zwijnen.

Katja Schuurman over paddo’s

Tijdens het harde werk stelt Katja Raven voor om paddo’s te kweken. Zelf is ze daar namelijk op zijn tijd niet vies van. Door het gebruik van de zogenoemde magic mushrooms kreeg ze zelfs bepaalde inzichten over haar recente scheiding van kok Freek van Noortwijk. “Een fantastische uitvinding”, noemt Katja het. “Ja, dat is toch iets geniaals, wat dat doet met je?”

Ze vertelt dat ze een keer paddo’s nam na de scheiding. “Toen heb ik op dat moment in die trip van alles verwerkt.” Een vriendin van Katja zei toen: “Wedden dat Freek je de volgende dag belt?” en inderdaad: “Hij belde om precies te zeggen wat ik hoopte dat hij zou gaan zeggen.”

Dwangneurose en borderline

Zelfs na anderhalve dag hard werken op de boerderij praat Katja voluit en is ze nog steeds druk in de weer. Aan het einde van de aflevering vraagt Raven dan ook waar Katja die energie toch vandaan haalt. “ADHD, ik kan het iedereen aanraden”, grapt Katja. Vervolgens vertelt ze hier openhartig over, want de presentatrice zal haar mentale gezondheid nooit onder stoelen of banken steken. “Ik ben dwang- en borderline-achtig”, vertelt ze eerlijk. Door dwangneuroses en de borderline persoonlijkheidsstoornis heeft ze erg veel last van sterke stemmingswisselingen. Inmiddels gaat alles goed met de actrice, mede dankzij medicatie.

Stemmingswisselingen

Daarmee stopte ze op een gegeven moment heel bewust vanwege haar kinderwens. “Toen was mijn leven wel echt minder leuk”, zegt ze heel eerlijk. De actrice kan zich nog goed herinneren hoeveel last ze had van de stemmingswisselingen in die periode. “Van heel verdrietig naar heel boos en het komt nergens vandaan”, zegt ze met een kleine frustratie in haar stem.

Een borrel te veel voor Katja Schuurman

De avond ervoor zat Katja samen met Raven en Douwe lekker te borrelen en daar hoort volgens haar ook een glaasje wijn bij. “Maar dat is geen goede combinatie”, concludeert ze de volgende ochtend. “Ik word niet een beetje aangeschoten en denk dan: misschien moet ik nu even stoppen. Nee, het gaat lekker en dan in één keer ben ik in een andere fase.” Meestal is dat heel vrolijk en gezellig, maar dan is ze wel extreem aanwezig. Terwijl ze dat zegt moet Raven hard lachen.

