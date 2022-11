Katja Schuurman reageert op persoonlijke aantijgingen ‘slachtoffer’ Thijs Römer: “Waarom zeg je zulke dingen?”

Nadat Nena Thijs publiekelijk beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen zij nog minderjarig was, zou Katja persoonlijk contact met haar hebben gezocht. Ze zou dit hebben gedaan omdat ze graag Nena’s kant van het verhaal wilde horen. Katja was volgens Nena dronken en verward en zou haar ook hebben uitgenodigd om bij haar in de sauna te komen. Ook zou ze haar daarna nog hebben lastig gevallen.

‘Voelde grote behoefte om te troosten’

Katja laat nu in haar Instagram Stories weten dat dit ‘bizarre leugens’ zijn: ‘Wauw, wat teleurstellend dat na het gesprek dat ik met je voerde om jouw verhaal te horen en je te steunen, je nu deze (wederom?) bizarre leugens via Story de wereld in helpt.’ Volgens de actrice kloppen de gequote teksten in het interview. ‘Die heb ik inderdaad naar jou gestuurd. Dat waren liefdevolle teksten aan een in mijn ogen gebroken en verward meisje. Dat deed me pijn om te zien. Op dat moment voelde ik een grote behoefte om je te troosten.’

‘Was waarschijnlijk naïef van me’

De rest van het verhaal klopt volgens Katja echter niet. ‘Dat ik met jou een sauna in zou willen, dronken en verward was en je de dagen erna gecontact heb. Daar is niks maar dan ook niks van waar. Waarom zeg je nu zulke dingen, Nena? Ik heb medelijden met hoe je je voelt, ik wilde je steunen, ik wilde je steunen. Dat was waarschijnlijk naïef van me.’

Verdrietig

Volgens Katja kwam haar poging tot contact ‘uit een goedbedoelend hart’. ‘Het maakt me erg verdrietig dat deze nieuwe lading leugens en verdraaiing van feiten daar het gevolg van is. Ik wilde het menselijker maken, maar besef nu dat dat dus misschien soms niet kan. Het ga je goed.’

