Kees, Nick en Simon terug op tv met een nieuw programma: ‘Strandgasten’

De drie Volendammers zijn vanaf februari weer terug op de buis met hun nieuwe televisieprogramma. Dat laat AVROTROS maandag weten.

In Strandgasten gaat het drietal het strand op om muziek te maken, hierbij nodigen ze verschillende Nederlandse artiesten uit. Of zoals ze zelf zeggen: “Vrienden en collega’s met wie we gaan doen wat we het allerleukst vinden: muziek maken”.

Bekende strandgasten

In de eerste aflevering zijn Kraantje Pappie, S10 en Roxeanne Hazes te gast. Later komen ook onder anderen Meau, Stef Bos, Typhoon, Goldband, Karin Bloemen en Flemming langs.

Eerder maakten de Volendammers al het programma De 3 Sterren Camping. Ook voor dat programma ontvingen zij bekende Nederlanders om muziek te maken en gesprekken te voeren, maar dan op de camping. Dat was trouwens een ontzettende hit.

Strandgasten is vanaf 15 februari te zien op NPO.

Bron: ANP