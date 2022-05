En met de wetenschap van nu, kijk je toch heel anders naar de blik in hun ogen.

Peter R. de Vries

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed. De misdaadverslaggever werd op dinsdag 6 juli 2021 vlak na zijn tv-optreden in RTL Boulevard neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later, op 15 juli 2021, is hij overleden aan de gevolgen van de schietpartij.

Goede vrienden

Kees was jarenlang één van de stille krachten achter Peter R. de Vries. Ze werden samen achtervolgd door Arabische tanks, gingen ‘s nachts op avontuur in Porto en waren bijna de klos in Oost-Turkije. Jarenlang werkten de twee samen. In die jaren zijn ze ook goede vrienden van elkaar geworden. Zijn overlijden valt Kees dan ook nog steeds zwaar. Hij denkt nog regelmatig terug aan hun tijd samen.

Kees en Peter op reis

De twee beleefden vele avonturen samen en wonnen zelfs een Emmy Award voor hun reportage over Natalee Holloway. Zo waren ze een keer samen in Turkije, waar ze een foto van elkaar maakte bij een beeld van ‘oom Atta’. Dit moet Kemal Atatürk, de voormalige president van Turkije, voorstellen. “Uit de oude doos. Met Peter bij ‘oom Atta’ in Malatya, Turkije 1999”, schrijft Kees erbij. Gevolgd door: “Nostalgie.” Ze moesten toen eens weten welk drama zich 22 jaar later zou afspelen...

