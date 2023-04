Kees van Kooten reageert op het overlijden van Wim de Bie: “Alsof ik een broer ben verloren”

Wim de Bie overleed op 27 maart op 83-jarige leeftijd.

Natuurlijke autoriteit

Van Kooten beschrijft het ontzag dat hij op de middelbare school al voelde voor De Bie, die niet alleen twee klassen hoger zat, maar ook boomlang was. “Niet alleen had Wim een natuurlijke autoriteit, hij wist toen al veel van de experimentele poëzie van de vijftigers.”

Tijdens het maken van de programma’s voor de VPRO zoals De klisjeemannetjes, Het Simplisties Verbond en Keek op de week bewaakte Wim volgens Kees hun artistieke vrijheid. “De sketches ontstonden organisch en er was geen leider.”

Belangrijk op beslissende momenten

Niet alleen op tv was im het geweten. Hij gaf op veel beslissende momenten in het leven van Kees de richting aan. “Het is alsof ik een broer ben verloren. Er is iets definitief afgesloten. Alsof een deel van mijzelf is gestorven”, eindigt Van Kooten zijn eerbetoon in de tv-gids van de VPRO.

Kim en Kasper

Eerder reageerden Kasper en Kim, de zoon en dochter van Kees van Kooten al op het overlijden van Wim. Kasper liet weten te rouwen. Kim postte op Instagram een foto van de trouwdag van haar ouders. “There were always three of us in this marriage (but it never felt crowded)”, schreef ze. “Een van de liefste, meest bescheiden, meest zachtaardige mensen die ik heb gekend.”

Bron: ANP