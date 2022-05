Vorig jaar op 15 juli overleed Peter R. de Vries, nadat hij op 6 juli was neergeschoten in Amsterdam. Het is voor Kelly dus bijna een jaar geleden dat ze haar vader verloor.

Kelly de Vries over haar vader

Tegen Beau zegt ze dat het nu redelijk met haar gaat, maar dat het gemis niet minder wordt. “Misschien wordt het gemis zelfs wel groter”, zegt ze. Binnenkort wordt de zaak rondom de moord op haar vader door de rechter behandeld.

Royce en Kelly spreken tijdens de rechtszaak

“We hebben spreekrecht dat we kunnen toepassen. Royce en ik zijn van plan om te gaan spreken”, vertelt Kelly daarover. Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen. “We hebben onze eigen manier om bij hem stil te staan.”

Kelly neemt het project van haar vader over

Kelly is ook te gast om te praten over de zaak van Tanja Groen. Ze is voorzitter van Stichting De Gouden Tip en het werk dat ze hiervoor doet is voor haar ook onderdeel van de verwerking van het verlies van haar vader. “Het is fijn om met zijn visie, zijn legacy, bezig te kunnen blijven. Ik vind dat het belangrijk is, maar het is ook een rouwproces voor mezelf.”

Tanja Groen: gouden tip krijgt recordbeloning

Kelly hoopt nog steeds op de gouden tip in de zaak. Tanja Groen raakte in 1993 vermist, maar de zaak is nog altijd onopgelost. Momenteel staat er een recordbeloning van één miljoen euro aan tipgeld. Dat is echter nog maar een maand zo, het bedrag staat gereserveerd tot 23 juni. Wie meer informatie heeft over de verdwijning van Tanja Groen kan een e-mail sturen naar tip@stichtingdegoudentip.nl.

Bron: Beau