Kerst eindigt dramatisch voor Natasja uit B&B Vol Liefde

Dat het echt op het nippertje was, blijkt uit het feit dat ze noodgedwongen hun kerst hebben moeten doorbrengen in het ziekenhuis.

Koolmonoxidevergiftiging

Door middel van een Instagrampost waarschuwt Natasja haar volgers nu voor de gevaren van een koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is zo gevaarlijk, omdat je het niet kunt ruiken of proeven. Het is echter zeer giftig: als je wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden, raak je binnen no-time bewusteloos en kun je komen te overlijden.

“Dit kan je levens redden”

Dat Natasja het nog kan navertellen, is dan ook een wonder. “Gelukkig kunnen we het nog navertellen en waren we in een goed ziekenhuis in Nederland”, zo vertelt ze in haar post. “Schaf aub een koolmonoxide meter aan. Dit kan je leven redden. Huub en ik gaan nu genieten van de feestdagen samen.

