Kersverse vriend van Dionne Stax is smoorverliefd: “Ik ben ontzettend graag bij haar”

Frank Dane bracht voor RTL Boulevard een bezoekje aan Steven en vroeg hem alles over zijn nieuwe vriendin. En ah, wat praat de beste man vol liefde over haar.

Dionne en Steven

Frank Dane bezocht het dj-duo om te praten over hun succes en hun nieuwe plaat. Maar hij wilde eigenlijk alles weten over het liefdesleven van Steven en Dionne. Toen Frank aan Steven vroeg hoe hij het geflikt heeft om Dionne te veroveren, gaf hij toe: “Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.” Maar de dj had wel een boel lieve woorden voor zijn vriendin over: “Ze is ontzettend lief en ik ben ontzettend graag bij haar. Het gaat heel erg goed.”

Samen lachen

Hij grapte dat hij zich nog steeds afvraagt wat zij in hem ziet, maar: “We hebben het ontzettend leuk samen en kunnen goed met elkaar lachen. Dat is het denk ik. De klik is er gewoon vanaf het begin.”

De ware

Na het interview zei Frank Dane: “Steven is echt smoorverliefd. Hij denkt zelfs dat Dionne de ware is. Hij is helemaal hoteldebotel. Zo ken ik hem niet, want hij was altijd de eeuwige vrijgezel, en nu heeft hij gewoon Dionne Stax aan de haak geslagen.”

Bron: RTL Boulevard.