Kijkers ‘B&B vol liefde’ zijn blij dat Cees vertrekt: ‘Wat een jaloerse kerel’

Cees zag de afwijzing niet bepaald aankomen. Hij was namelijk van plan een feestmaal voor Debbie te koken. Hij vroeg haar keukenhulp Anna om hem wegwijs te maken tussen alle potten en pannen. Helaas voor Cees is dit feestmaal er nooit gekomen. Nog voor hij een pan op het vuur kon zetten, kreeg hij al de deksel op zijn neus.

Debbie stuurt Cees naar huis

Debbie riep hem apart om eventjes te praten. Nog voelde Cees niet aan wat hem te wachten stond. Hij besloot Debbie spontaan nog een cadeau te geven. Een klankschaal! Cees legde uit: “Je kan er iets mee beginnen en iets mee beëindigen.” Laat dat laatste nou net zijn wat Debbie van plan was te doen...

Cees closed

“Om het een beetje lomp te zeggen: Ik denk dat onze wegen hier moeten scheiden. Ik voel het niet”, legde Debbie uit. “Daar gaat je etentje”, riep keukenhulp Anna toen ze hoorde van het vertrek. Toen begreep Debbie pas wat Cees eigenlijk in petto had.

Trap na

Voor Cees was het tijd om zijn spullen in te pakken. Kijkers viel iets opvallends op: Cees had wel een hele grote inboedel meegenomen naar Spanje. Hoelang dacht hij wel niet te blijven? Maar er werd door kijkers vooral nagepraat over de sneren die Cees na de afwijzing uitdeelde.

Reacties kijkers

Zo zei hij tegen de camera dat Debbie geen spiritualiteit en diepgang bezit, zoals hij dat, volgens hem zelf, wel heeft. Ook kon hij het niet laten om de klik tussen Debbie en zijn conculega Paul met de grond gelijk te maken. Door de kijkers thuis wordt Cees ‘een slechte verliezer’ en ‘een jaloerse kerel’ genoemd.

Dan kun je de eer aan jezelf houden of je maakt nog een sneer.

Cees kiest voor het laatste:

Ik snap het wel, ik ben nogal aanwezig. En ben geen muurbloempje. #benbvolliefde — Sofie (@Soofco) 26 juli 2023

Jeetje wat een overhemden van Cees! Hij dacht wel heul lang te blijven!😅 #benbvolliefde — Josje (@JoseNiejenhuis) 26 juli 2023

Er mankeert toch iets aan Cees zijn zelfbeeld hoor #benbvolliefde — Ina Meuzelaar (@InaMeuzelaar) 26 juli 2023

Oh jemig, Paul is ook niet de juiste man, volgens onze geweldige Cees. 😳😅 #benbvolliefde — Jet van Boven (@hade038) 26 juli 2023

Cees houdt wel een beetje van aannames. Kwal tot het bittere eind! #benbvolliefde — Kar van Cevitam (@cevitam) 26 juli 2023

Pfff, Cees kan het ff niet laten. Ik geen match, jij ook niet Paul #benbvolliefde — Nicky Weber (@NickyWeber) 26 juli 2023

Cees moet toch nog effe Paul onderuit halen, wat een slechte verliezer #benbvolliefde — Patrick (@1908FR1937) 26 juli 2023

Cees is gewoon een jaloerse kerel. Paul past...#benbvolliefde — Mark Smallenbroek (@msmallenbroek) 26 juli 2023

Tijdens de tweede week ‘B&B vol liefde’ gebeuren een hoop wonderlijke dingen. Een hoop om te bespreken als we Libelles Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers mogen geloven. In deze video praten ze je bij over de hoogtepunten en bespreken ze leuke nieuwtjes over de kandidaten:

Bron: Videoland, Twitter