Kijkers ‘Beau’ geraakt door eenzame jongeren: “Dit breekt m’n hart”

Ook zanger Typhoon was te gast, hij schreef een lied over dit hartverscheurende onderwerp.

‘Beau’ over eenzaamheid

Jongeren Roos en Max schoven aan om te vertellen over hun ervaring met eenzaamheid. Zo liet Roos weten dat ze er al tien jaar mee kampt, de eenzaamheid begon op haar twaalfde.

Eenzaamheid onder jongeren

“Op mijn twaalfde kreeg ik de diagnose diabetes type 1. Dat zette mijn leven volledig op z’n kop. De jaren erna was ik druk bezig met überhaupt te kunnen functioneren. Dag in, dag uit naar het ziekenhuis. Die periode waarin je je gaat ontwikkelen en puberen, heb ik gemist”, aldus Roos. Waar de coronaperiode voor veel jongeren een eenzame tijd was, was het voor haar niet anders dan anders. Daarvoor was ze namelijk ook al eenzaam.

Coronatijd maakte eenzaam

Bij Max is zijn eenzaamheid wel erger geworden in de coronaperiode. Hij lag dagenlang in bed, volgde af en toe een online college, maar deed ook vaak niks. Door zijn verlegenheid vindt hij het moeilijk om contact te leggen met andere jongeren.

‘Ik wil niet meer dat leven’

Typhoon schreef het lied Alleen in de pauze, over eenzaamheid onder jongeren. Max laat weten dat hij zich herkent in de tekst uit het lied. “Ik wil niet meer leven, maar ik wil wel leven. Alleen niet meer dat leven”, zegt hij. Dat hakt erin bij Beau: “Ik vind het heel verdrietig als je dat zo zegt. ‘Ik wil wel leven, maar niet dat leven.’”

Ook de kijkers van de talkshow zijn erg geraakt door het openhartige gesprek. Hoe kán het toch dat zulke leuke, jonge mensen zo eenzaam zijn, vinden ze. Er is ook lof voor Beau. De kijkers vinden dat hij het gesprek op een mooie manier is aangegaan.

#beau eenzame kids #roos en #max 😢 zulke lieverds ❤️ en zo stoer om je verhaal te doen, toppers!! — Sgirl (@Mystery18692138) 8 juni 2022

Hoe kan zo'n leuk knap meisje zo ongelukkig zijn. Waarom moet zo'n leuke vent al zo jong depressief zijn? Breekt mijn hart 😔 #Beau #typhoon — JohnnyBgood (@iletyouflywendy) 8 juni 2022

Wat doet Beau dat ge wel dig! Dit gesprek met eenzame jongeren, die relaxte aandacht, de juiste vragen... Klasse! #Beau — Robert (@Stokstaartje020) 8 juni 2022

Damn herkenbaar wat Roos vertelt in @BeauRTL. Chronisch ziek zijn/worden tijdens je puberteit, daardoor contact dat verwaterd en dat corona qua hoeveelheid contact niet persee anders was dan we er voor. #Beau #Eenzaamheid — Felicia van Leeuwen (she/her) (@chronischbi) 8 juni 2022

Wat intens. Twee jonge mensen die zo helder en kwetsbaar vertellen over eenzaamheid en depressie. #Beau — Jan Julius Buwalda ⭕️ (@Jan_Julius) 8 juni 2022

