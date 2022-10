Kijkers Beau verrast door klimaatactivist die zichzelf vastlijmt op tafel

Zo val je in voor de zieke Eva Jinek en heb je het tv-moment van in ieder geval de avond te pakken. Beau wilde gaan praten over de recente acties in musea waarbij etenswaren op kunst werden gegooid.

Klimaatactivist Jelle de Graaf kwam daarover praten en zat eerst nog keurig aan tafel, maar even later klom hij ineens óp de tafel. Vervolgens lijmde hij zichzelf vast. Beau vroeg geschrokken wat De Graaf ging doen. “Kijk uit!”

‘Ons leven op het spel’

“Ik zit hier vast in een liveprogramma en ik ga het hier hebben over het klimaat en de ecologische crisis”, legde de betoger van klimaatactiegroep Extinction Rebellion uit. “Jullie hebben een plicht om eerlijk te berichten over de klimaat- en ecologische crisis. Een plicht die jullie niet nakomen. Het leven van ons allemaal staat op het spel. Het leven van jou staat op het spel.”

‘Best wel vet’

Beau probeerde De Graaf vervolgens proberen te bedaren. “Jelle, luister: ik kan je veel beter aan het woord laten als ik je vragen stel.” De ook als gast aanwezige zangeres S10 (Stien den Hollander) stond achter de actie van de betoger. “Ik vind het best wel vet wat je hebt gedaan. En ik had het ook wel een beetje verwacht.”

Beau vond dat De Graaf zijn punt had gemaakt. “Je hebt een goede actie, ik ben het met Stien eens. We zitten hier vast met jou aan een tafel. We gaan kijken hoe we je eraf kunnen schroeven.”

Met tafel en al verwijderd

Uiteindelijk moest de presentator hem onderbreken voor het reclameblok. Daarna was hij van de tafel af. Dat gebeurde door het hele tafelblad inclusief activist te verwijderen. Na de reclame praatte Beau verder achter een nieuw tafelblad.

Er keken 712.000 mensen naar de uitzending van dinsdagavond.

How they removed the activist during the commercial break pic.twitter.com/d1vOoLxpbz — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) 25 oktober 2022

Bron: Jinek/AD