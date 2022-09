Kijkers ‘Beste zangers’ geraakt door optreden van Jaap Reesema: ‘Dit komt echt binnen’

Kijkers werden vooral omvergeblazen door de vertolking van Nielsons liedje Grijs door Jaap Reesema.

Emotionele avond in Beste zangers

Mede dankzij dit optreden werd het een emotionele avond. Naast het feit dat Nielson enorm door het nummer werd geraakt, hielden Blanks en Sarita Lorena het niet droog.

Overleden neef

Niels Littooij, zoals Nielson eigenlijk heet, schreef het liedje Grijs voor zijn overleden neef Nathan. In de aflevering van Beste zangers legde hij uit hoeveel Nathan voor hem betekende en hoe de afgelopen twee jaar in het teken stonden van hem. Tijdens het rouwen om zijn neef ging Niels door een diep dal. Hij probeerde het verdriet van zich af te schrijven, waar het liedje Grijs het resultaat van is.

Optreden van Jaap

Jaap Reesema koos ervoor om dit lied voor Nielson te zingen, en dat deed hij prachtig. Het zorgde voor een boel emotie op de bank. Niet alleen Nielson werd geraakt, al vrij snel had Sarita Lorena ook tranen in haar ogen.

Tranen bij Blanks

Ook Blanks hield het niet droog. Na het optreden legde hij uit dat het nummer hem deed denken aan zijn beste vriend Joost, die op 19-jarige leeftijd overleed. Nielson en Blanks hebben dus een vergelijkbare periode van rouw meegemaakt.

Reacties van de kijkers

Niet alleen de artiesten, maar ook de kijker thuis raakte geëmotioneerd door het optreden van Jaap. Massaal lieten kijkers weten dat ze het niet droog hielden, dat het nummer keihard binnenkwam en dat ze er kippenvel van kregen.

Door merg en been

‘Grijs is zo prachtig en pijnlijk en vat de kern van rouw en verlies zo perfect’, schrijft een Twitteraar. ‘Het nummer zelf gaat al door merg en been, maar met dat rauwe randje dat Jaap op zijn stem heeft...’, schrijft een ander.

grijs is ZO prachtig en pijnlijk en vat de kern van rouw en verlies zo perfect en deze versie van Jaap is zo mooi. En de reacties van sarita en simon zijn ook zo puur 🤍 pff zit keihard te janken hier op de bank jongens stop #BesteZangers — loes (taylor’s version) (@nomoresadsongs) 1 september 2022

Dit wordt kippenvel. Jaap die Grijs covert. Het nummer zelf gaat al door merg en been, maar met dat rauwe randje dat Jaap op zijn stem heeft.. #bestezangers — Solange (@xdieudonnee) 1 september 2022

Zo, nu komen de traantjes bij Jaap met het nummer grijs van Nielson. #BesteZangers. Tandjes, die komt hard binnen. — Marianne Ammerlaan (@marianammerlaan) 1 september 2022

Soms zijn er liedjes die precies vertellen wat je voelt #Nielson en dan zo waanzinnig gevoelig gezongen door #JaapReesema #grijs dat je weer even lekker mee kunt huilen #BesteZangers #gemis #rouw #verlies — Krissy (@Krissykrisjesav) 1 september 2022

Heftige tekst van Grijs, @NielsonMusic #BesteZangers Mooi gebracht door Jaap, maar die tekst heb je echt zó goed en echt geschreven. — Dorine ♋️ (@doortjegb) 1 september 2022

#BesteZangers ik wil graag de stoere echtgenoot op de bank zijn maar die @jaapreesema heeft dat al 2x verkloot voor. Wat kan die vent gevoelig zingen. GRIJS. — PiM (@pimhoekzema) 2 september 2022

Bron: NPO, Twitter