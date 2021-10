Kijkers ‘Beste Zangers’ huilen mee met Joe Buck

De artiest maakte al eerder indruk met zijn versie van Baby get higher van Roel van Velzen.

Favoriete nummers

In de aflevering van donderdagavond mocht Joe luisteren naar zijn mede-artiesten die een paar van zijn favoriete nummers zongen. Zo zong Anneke van Giersbergen Joes nummer White roses. Een bijzonder lied dat de singer-songwriter schreef voor zijn ouders en overleden broer.

Reacties

Als Joe wil uitleggen waar het nummer over gaat, wordt hij emotioneel. Als Anneke eenmaal begint te zingen, vloeien de tranen bij zowel Joe als de kijkers thuis pas écht. “Ik had me voorgenomen om niet te gaan janken, maar wanneer zulke emoties worden aangesneden, dan houd ik het niet meer mensen”, twittert een kijker.

"Ieder jaar in september koopt mijn moeder witte rozen voor Jeroen..."

😢



White roses....



Ontroerend...😔#BesteZangers pic.twitter.com/i7koj8yiaz — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) 7 oktober 2021

Wat heerlijk bescheiden is Joe Buck#BesteZangers — Draekje (@Draekje1) 7 oktober 2021

Hele echte diepe emoties komen los bij Joe. Diep respect #BesteZangers — jacky van grol (@jaapie2q) 7 oktober 2021

Ik had mezelf voor genomen niet te gaan janken vanavond, maar wanneer we zulke emoties gaan aan snijden, dan hou ik het niet meer mensen 😪 #BesteZangers — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) 7 oktober 2021

Joe Buck. Ik houd ervan. #BesteZangers — Gina (@Ginie86) 7 oktober 2021

Tranen zo mooi...alles! #bestezangers — Esther van Dijken (@VandijkenE) 7 oktober 2021

Joe Buck is toch ook een geweldige vent. Zo rustig, tikkie verlegen misschien. Maar dat maakt het zo leuk! En ondertussen een dijk van een stem! #bestezangers — Elza (@xxElzaaax) 7 oktober 2021

