Kijkers ‘Beste Zangers’ onder de indruk van ‘Kameleon Karsu’

De nieuwste aflevering van Beste Zangers stond in het teken van het repertoire van Alides Hidding, de frontman van Time Bandits. De 67-jarige artiest staat bekend om zijn muzikale mix van disco, funk, soul en rock.

Iconisch nummer

Karsu wist de kijkers wederom omver te blazen met het iconische nummer dat gaat over een zanger die naar Los Angeles gaat, maar terugkeert naar huis nadat hij allerlei obstakels tegenkomt. “We hebben een heel bijzonder beroep en hebben daar hard voor gewerkt, maar heel veel mensen lukt het ook niet”, vertelt Karsu over het nummer.

Kameleon

De zangeres scoort week op week met de meest uiteenlopende nummers. Ook Jan Smit is fan: “Dit past jou ook. Je bent echt een kameleon. Dit hadden we nog niet gezien.” Alides maakte een andere vergelijking: “Het is gewoon fucking Amy Winehouse”, zegt hij in het programma. “Deze vrouw gaat een toekomst tegemoet, believe me.”

Bekijk het optreden van de zangeres hieronder terug:

Natuurlijk laten ook de kijkers van zich horen. “Zijn er meer kijkers die eigenlijk alleen voor Karsu kijken?”, vraagt iemand zich af. Anderen willen dat Karsu deelneemt aan het Songfestival.

Karsu heeft vanavond qua looks wel wat weg van Meghan Markle, met een Amy Winehouse sound. Maar ik verheug me elke week het meest op haar bijdrage, wat is zij toch heerlijk veelzijdig en een fantastische zangeres! 🙌🏻#bestezangers pic.twitter.com/DkoBu4YEqu — Linda (@Lintweetsagogo) 23 september 2021

Zijn er meer kijkers die eigenlijk alleen nog voor #Karsu kijken? 🤭#BesteZangers — Cindy (@CDijkje1) 23 september 2021

Ik vind @KarsuDonmez toch wel de ontdekking van 2021. Ik hoop dat ze na #BesteZangers ook doorbreekt net zoals Davina Michelle pic.twitter.com/LAllIo0rsT — BroederJoey (@BroederJoey) 23 september 2021

Karsu weer geweldig gezongen. Veelzijdig talent. Naar het Songfestival namens Nederland!!#bestezangers — Antje (@Antje36105739) 23 september 2021

Heb ik nou onder een steen geleefd, dat ik #Karsu niet kende. Jeetje wat is zij veelzijdig. Nu weer zo goed in #bestezangers — Colette van der Wal (@colette62w) 23 september 2021

Ja hoor ze flikt het weer. Karsu je bent GE-WEL-DIG. Elke aflevering sta ik weer versteld van je covers. Je tilt de nummers naar een hoger niveau. Haar stem, moves en sympathie zijn verbazingwekkend goed. Over een aantal jaar naar Eurovision? #BesteZangers — Vagabond (@thavagabond) 23 september 2021

