Kijkers blij met exit deelnemer in ‘Expeditie Robinson’

In de nieuwste aflevering krijgen de vier kandidaten een pittige zwem- en puzzelproef voorgeschoteld. Robbert heeft goede hoop dat hij deze proef kan winnen, maar het is uiteindelijk Do die immuniteit krijgt en mag verblijven op Winnaarseiland.

Stemmen op Jay-Jay

De vreugde slaat al snel om in spanning, want er moet wederom iemand worden weggestemd tijdens de Eilandraad. Annemiek probeert de groep over te halen om Jay-Jay naar huis te sturen en hoewel de rest niet geïnteresseerd reageert, is de boerin positief. “Als Robbert slim is, stemt hij gewoon op Jay-Jay”, zegt ze in het programma.

Annemiek eruit

Robbert is echter niet van plan om op Jay-Jay te stemmen. “Ik dénk dat Annemiek op Jay-Jay gaat”, vertelt hij kort na het gesprek met Annemiek tegen Do en Jay-Jay. Tijdens de Eilandraad komt het hoge woord eruit: Annemiek krijgt twee stemmen en Jay-Jay één. Met opgeheven hoofd verlaat de boerin het eiland. “Ik dacht op dag twaalf al dat mijn expeditie voorbij was. Ik heb sindsdien reservetijd gehad met deze leuke mensen”, zegt ze trots.

De kijkers laten weten dat ze blij zijn dat Annemiek eruit is gestemd. Ze ergeren zich aan het geroddel over deelnemer Sandra en namen het eerder ook al eens op voor Sylvana die Annemiek er dolgraag uit wilde hebben.

Ik heb het gemist maar lees dat Annemiek terug naar haar kudde is? Als een boer met kiespijn 😂 #ExpeditieRobinson — Wizzkid (@Wizzkidhsum) 2 december 2021

Leuk vraag eens aan #Annemiek waarom ze zo laatdunkend over #Sandra praatte en zo oneerlijk. Want iedereen had alleen maar veel te danken aan Sandra met koken, haar hele lieve karakter. Zo blij dat ze eruit is #eilandpraat #ExpeditieRobinson — Janny Laan (@janny_laan) 2 december 2021

Yes yes yes eindelijk is Annemiek eruit en kan ik weer leuk naar #ExpeditieRobinson kijken. Expeditie wordt weer leuk. Gelukkig die irritante stem eruit 🎉 doeiiii — Jan Alleman (@Janalleman2000) 2 december 2021

Annemiek lekker klagen over iedereen die fijner in het leven staat (Sylvana) (Sandra) om er zelf beter van te worden. In de dikke van dalen valt dat onder het kopje jaloezie #expeditierobinson — Ella post (@Ellapostt) 2 december 2021

Annemiek: "ik had Sandra graag naar huis gestuurd".



Even 2 dingen Annemiek:



1. Dat heb je nou al 100 keer gezegd en je begint me te vervelen.



2. Ik hoop dat jij naar huis wordt gestuurd!#ExpeditieRobinson — Judith (@Knuffel_Juf) 2 december 2021

Annemiek direct weer bitter over sandra, get over it pls #ExpeditieRobinson — romy🧣 || TATI DAY 💜 (@omgheyromy) 2 december 2021

