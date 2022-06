De 29-jarige zanger vertelde Raven openhartig over zijn leven.

Drie kinderen bij drie verschillende vrouwen

Het drietal ging aan de slag met het nieuwe zwijnenverblijf. Het is de bedoeling dat twee zwijntjes een stuk land gaan omploegen en bemesten, zodat daar uiteindelijk een voedselbos kan worden aangeplant.

Maar naast het harde werk, was er natuurlijk ook tijd voor een diep gesprek. “Hoe ga je dat in godsnaam doen man, met drie kids? In hoeveel maanden tijd is dit gebeurd?”, vroeg Raven. “Twee dochters in één week”, legde Douwe uit. Ravens mond viel open. “Bij twee verschillende vrouwen?” Ja, beaamt de zanger. “Dat was wel even schrikken natuurlijk. Het is niet de manier waarop je het bedenkt als je denkt over kinderen later, maar ik wil er zijn en ik merk dat ik heel verliefd ben op mijn kids.”

Moeilijke relatie

Dan moet Douwe wel veel liefde in zich hebben, aldus Raven. “Ja, het is een heel speciaal ding. Een soort luikje in je hart dat opengaat, waarvan ik niet wist dat ik dat plekje had.” Wel gaf de zanger eerlijk aan dat hij met één van de moeders een moeilijke relatie heeft, maar hij vindt het lastig om daarover te praten. “Dat moet allemaal nog een plek vinden. De kids zijn nog zo jong.”

Een dronken vader

Vervolgens hadden ze het over de moeilijke jeugd van Douwe. Zijn biologische vader is vroeg overleden, maar daardoor heeft hij wel een heel goede band met zijn moeder. “Ik had eigenlijk twee vaders: een nuchtere en een dronken vader”, vertelde hij openhartig. Uiteindelijk is zijn vader overleden door de hersenaandoening Korsakov, die vaak ontstaat bij mensen met alcoholproblemen. “Nee, ik heb niet een heel fijne jeugd gehad.”

Douwe Bob in negatief daglicht

De afgelopen tijd zette media Douwe Bob in een negatief daglicht. Deels vanwege het feit dat hij dus drie kinderen bij drie verschillende vrouwen heeft gekregen. Ook zou hij heel agressief hebben gereageerd toen hij betrokken raakte bij een aanrijding met een flitsbezorger.

Een heel andere Douwe Bob

Kijkers hadden dan ook bepaalde verwachtingen van zijn optreden in Boerderij van Dorst. Maar dankzij de flauwe grapjes van Raven en de oprechte interesse in zijn leven, kregen de kijkers ineens een heel ander beeld van de singer-songwriter. In de media kan hij soms als een ‘egotripper’ overkomen, maar dat valt in dit programma reuze mee, vinden de mensen thuis.

Kijkers zijn vooral verrast door Douwes oprechtheid. Ze vinden hem een spontane, eerlijke gozer met heel wat zelfspot. Zo schrijft iemand op Twitter: ‘Soms krijg je door dit programma andere inzichten. Zo lijkt Douwe Bob mij ineens best wel een oké gast.’ Uiteraard komt er ook af en toe een grapje voorbij, zoals: ‘Nieuws over negen maanden: Katja Schuurmans krijgt kind van Douwe Bob.’

Mag ik ff zeggen dat ik die Douwe Bob gewoon een eerlijke gozer met zelfspot vind? #boerderijvandorst — MandyKaas (@MandykDH) 12 juni 2022

Blij dat Douwe deze aflevering de boost geeft. OMG tenenkrommend poor Katja. Douwe is echt en oprecht #kwetsbaar #boerderijvandorst — Kee (@kee1970) 12 juni 2022

Wat vind ik Douwe Bob toch ineens best een leuk en oké mens ❤️ Raven kan dat #boerderijvandorst — Anja Plugge (@delphi0205) 12 juni 2022

Nieuws over negen maanden: Katja Schuurmans krijgt kind van Douwe Bob.' #boerderijvandorst — stolliebollie (@stolliebollie) 12 juni 2022

Per ongeluk langs #boerderijvandorst gezapt met Douwe Bob. Mijn vriendin, Theo en ik zijn nu zwanger 🫃 🤰 🐈‍⬛ — Beach Roy 🇺🇦💉🇪🇺☀️🌊🏄‍♂️ (@Beach_Roy33) 12 juni 2022

#boerderijvandorst soms krijg je door dit programma andere inzichten. Zo lijkt Douwe Bob mij ineens best wel een oké gast.

En Katja, ja. Wat moet je daarvan zeggen. Gewoon vind haar niet leuk. Wel mooie vrouw. — Dalena Watson (@WatsonDalena) 12 juni 2022

Raven van Dorst krijgt gelukkig Douwe Bob wél aan het praten; doet ze goed. Fijne kerel was hij bij Boerderij van Dorst!

Van Katja werd ik beetje boel moe, maar ja, misschien wordt zij dat óók wel van haarzélf...#boerderijvandorst — Dwitteraar 🥬🐰 🇳🇱🧀🇮🇩🥜 (@Dwitteraar) 12 juni 2022

Door Katja valt Douwe Bob ineens heel erg mee. Dat het mogelijk is, is ook een wonder #boerderijvandorst — Lianne van Veen (@Liedje87) 12 juni 2022

Ik vind Douwe Bob een toffe peer.. helemaal niet zo’n ego tripper als dat ie normaal overkomt op TV #boerderijvandorst — G͞͞o͞͞d͞͞d͞͞e͞͞l͞͞i͞͞j͞͞k͞͞d͞͞i͞͞n͞͞g͞͞ (@goddelijkding) 12 juni 2022

Dat is het mooie van dit programma . Mijn kijk op Douwe is nu dat het een prima kerel is #boerderijvandorst — Jerry (@jerry_pique) 12 juni 2022

Je kunt de aflevering van Boerderij van Dorst hier terugkijken.

Bron: Boerderij van Dorst, Twitter