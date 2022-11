Kijkers ‘Boerderij Van Dorst’ hebben geen medelijden met Waylon en zijn erectieprobleem: ‘Slap excuus’

In juni gaf Waylon toe te zijn vreemdgegaan toen zijn vriendin Bibi Breijman zwanger was van hun tweede kindje. Dit biechtte hij op nadat verschillende juicechannels met dit verhaal naar buiten kwamen. Waylon liet destijds weten dat hij kampte met ‘demonen’. Nu laat hij eindelijk weten wat hij daarmee bedoelde.

‘Boerderij Van Dorst’

Wanneer Raven hem vraagt of hij het thuis al een beetje goed heeft kunnen maken, antwoordt Waylon: “Ja, ja, Het was niet per se chic. Ik ben natuurlijk zelf gewoon de klootzak die dat gedaan heeft. We zijn in therapie gegaan, dat mag je gerust weten. En dat is best wel een heftige periode geweest. Je hebt net drie weken een kindje, je zit midden in een kraamperiode en dan komt dit naar buiten...”

Waylon over vreemdgaan

Hij vertelt: “Daar heb ik het meeste spijt van. Om Bibi’s verdriet te zien. En verder is het gewoon van ons en wij moeten dat met elkaar oplossen.” Hij laat weten dat zijn vreemdgaan dan ook niks met Bibi te maken had: “Het is nooit geweest omdat ik haar niet aardig vond, niet meer aantrekkelijk vond, niet meer lief vond of niet meer van haar hield.”

Erectieprobleem

Wat dan wel de reden was? Daar durft Waylon later in de uitzending pas open over te zijn, wanneer Frédérique Spigt hem naar die ‘demonen’ vraagt. “Weet je wat. Fuck it! Door het leven, door wat dan ook, zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen die ervoor hebben gezorgd dat het ’beneden’ niet meer lekker werkte”, legt Waylon uit, doelend op een erectieprobleem.

Stomme fout

“Weet je hoe fucked up dat is?! Het is geen excuus, verre van, maar het is wel de demon waar ik het over had. Ik ben gewoon een lul geweest die een ongelooflijk stomme fout heeft gemaakt.” Hij legt uit dat hij in paniek op zoek ging naar een prikkel. “Het is heel heftig om als man te ervaren dat het niet meer werkt. Wat is er aan de hand?”

Reacties

De kijkers van Boerderij Van Dorst reageren niet mild op Waylons verhaal. Hij kan niet op medeleven rekenen, zo blijkt uit de reacties op Twitter. Zo wordt zijn verhaal een ‘slap excuus’ genoemd en hij zelf ‘een kneus’.

Je kunt wel nietszeggende traantjes wegpinken op tv na een avond zielig doen en grappen over vreemdgaan op je hoogzwangere vriendin, je bent nog steeds een grandioze stinklul.#waylon #boerderijvandorst — teri (@boterkoek6382) 6 november 2022

Och Waylon, wat ben je een kneus.. Megakneus. #boerderijvandorst — Anita (@Anita_L_) 6 november 2022

Waylon over zijn erectieprobleem ……. Ik hoef t niet te weten en ik vind t ook niet zo chique naar Bibi#boerderijvandorst — Juniper Ceres (@HenzOpperbacher) 6 november 2022

Vervelend zeg dat die vriendin van Waylon steeds een slappe lul in huis heeft. #waylon #boerderijvandorst — J. Velpersma (@Velpersma) 6 november 2022

#waylon echt in de wereld van de meest slechte excuses ever is dit wel het slechtste excuus voor vreemdgaan ooit wtf was you thinking #boerderijvandorst — Jesse 🇺🇦👥️️🇳🇱 #WEF💉💉💉💉 (@BiggaHaarlem) 7 november 2022

Bron: Boerderij van Dorst, Twitter