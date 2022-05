Kijkers ‘Boerderij Van Dorst’ liggen dubbel om uitspraken Hans Klok

Vooral vanwege de grappen van de illusionist.

Tweede seizoen Boerderij Van Dorst

In de eerste aflevering helpen Hans en Eva Raven met het klaarmaken van het land. Ook gaan ze opnieuw de dome (een soort kas, red.) opzetten en moet er paardenmest gekocht worden. Ondertussen tovert Hans Klok de ene na de andere grap uit de hoge hoed en dat kunnen de kijkers wel waarderen.

In een deuk

Hans werd bijvoorbeeld al snel naar zijn imago gevraagd. “Mensen denken dat ik elke dag op een wit paard over het strand van Bloemendaal rijd, maar ik ben echt een bouwvakker gewoon. Iemand zei ooit ‘image, dat is wat je niet bent’. Maar ik trap er zelf ook vaak in.” Raven moet hard lachen. “Als je in de spiegel kijkt?”, reageert die, waarop de twee gelijk dubbel liggen.

Serieuze gesprekken in Boerderij Van Dorst

Tussen het harde werk door, vinden er natuurlijk ook serieuze gesprekken plaats. Over de dood, kwetsbaarheid, onzichtbaar zijn en over hoe succes verslavend kan zijn. En dat doet Raven zoals altijd eerlijk en geïnteresseerd. Bovendien weet de presentator perfect waar de balans ligt tussen serieuze en luchtige gesprekken.

Zo vertelt Hans over zijn miljoenenschuld. “Mijn show met een olifant en ballet van tien personen was veel duurder dan wat er binnen kwam.” Dankzij zijn shows in de Efteling kwam hij er weer een beetje bovenop.

Seks, drugs en rock & roll

Ook de thema’s seks, drugs en rock & roll komen voorbij. “Drink jij nog even ‘hard’ als in je twintiger jaren?”, vraagt Eva op een gegeven moment. Hans geeft toe dat hij wel wat wilde jaren heeft meegemaakt, maar hij zal nu geen drugs meer doen. Wel drinkt hij nog regelmatig een biertje. “Ze zeggen altijd: ‘Je lichaam is een tempel’, maar ik denk heel vaak dat het een kroeg is”, grapt hij.

Kaartentruc van Hans Klok

De aflevering wordt afgesloten met een spectaculaire kaartenact van Hans Klok. Raven en Eva zitten er met hun neuzen bovenop, maar snappen er nog steeds helemaal niets van.

Ze zijn zo stomverbaasd, dat ze vergeten te klappen. “Normaal krijg je dan een groot applaus”, grapt Hans, waarna Raven en Eva hard beginnen te klappen.

Lovende reacties

Veel kijkers kunnen die humor van Hans Klok wel waarderen. Op Twitter verschijnen enkel lovende reacties op de eerste aflevering van Boerderij Van Dorst. Benieuwd wie er dit seizoen nog meer langskomen bij Raven? Dít zijn alle bijzondere gasten.

