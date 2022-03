In de tweede aflevering zijn Martien, Erica en Maxime nog altijd bezig met het kopen van hun nieuwe inboedel. In de kringloopwinkel zijn ze vorige week goed geslaagd, maar ze missen nog een lijst aan spullen.

Overbieden in Chateau bijstand

Zo zijn ze op zoek naar drie tweedehands bedden. Op Marktplaats zien ze een mooi bed dat wordt aangeboden voor € 10. Een koopje, vindt Martien. “Wat willen we bieden? Ze vragen een tientje”, vraagt Erica aan Martien. “Twintig”, reageert hij. Volgens Erica snapt Martien het niet. “Ze bieden een tientje! Dan zeg je acht euro, negen euro of een tientje”, legt Erica aan Martien uit, maar die is het er nog steeds niet mee eens. “Oh, maar ik vind een tientje wel heel weinig.”

Martien snapt niks van Marktplaats

Het is duidelijk dat Martien niet vaak op Marktplaats zit. Zo snapt hij niks van alle zoekcriteria. Hij vergeet een maximale afstand tot de verkoper in te stellen, snapt niet hoe het bieden nu eigenlijk werkt en vindt het vreemd dat niet iedere verkoper z’n telefoonnummer erbij zet. Maar het ligt in ieder geval níet aan hem. “Wat doen die mensen nou toch raar!”, vindt hij.

Marktplaats-strategie Martien

Het tweede bed wordt voor € 20 aangeboden. Martien roept gelijk dat Erica € 30 moet bieden. “Anders heb je straks niets!” Erica zucht en kreunt. Het derde bed kost € 40 en natuurlijk vindt Martien ook hier dat ze € 50 moet bieden. “Ik word zo moe van die man”, reageert Erica.

Geen wijnveiling

Kijkers van Chateau bijstand liggen vooral in een deuk om Martien en zijn Marktplaats-strategie. “Ik moet zo lachen om Martien, die elke keer hoger biedt dan de gevraagde prijs op Marktplaats”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Het is geen wijnveiling hè.” Kijkers hebben het zelfs een naam gegeven. “Ik heb van de week ook een Martientje gedaan”, klinkt het.

Martien is echt bewust bezig. Wat kost het? 30? Oh, doe maar 35 bieden dan 🤣😂#chateaubijstand — Xandra T (@xandrat73) 21 maart 2022

Martien en tweedehands spullen kopen op marktplaats en niet denken aan zijn budget met telkens over willen bieden 🤣🤣🤣 #chateaubijstand — Alex (@RefAlex) 21 maart 2022

Aaaceetion.... Die houden we er in!! 🤣Ik moet ook zo lachen om martien. Die elke keer hoger biedt dan de gevraagde prijs op marktplaats. #chateaubijstand — kim🐰 (@kimroosje) 21 maart 2022

#chateaubijstand hahaha heerlijk Martien snapt het kopen op marktplaats niet helemaal 😅🤣 — duchy1900 (@1900dutchy) 21 maart 2022

#chateaubijstand op marktplaats: ze vragen 20 dus je moet 30 bieden "want dan heb je het"



Het is geen wijnveiling hè 😂😂😂 — Sanne (@SannePP) 21 maart 2022

He Martien ik heb nog wat dingen op Marktplaats staan. Bied even 😉 #ChateauBijstand — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) 21 maart 2022

Centrifuge kost 30€ , “O doe maar 35€ dan heb je hem zeker” zegt Martien, …. die kop van Erica 😂😂 #jesnapthetniet #chateaubijstand — MmM (@marco1903) 21 maart 2022

Martien snapt niet helemaal hoe 'de marktplaats' werkt. Hij noemt de hele tijd een bedrag boven de prijs die de verkoper vraagt 🤣 #ChateauBijstand — Anique Hellings (@anique1993) 21 maart 2022

van de week ook een Martientje gedaan.



via marktplaats een kastje gekocht voor 10 euro, maar bij de aflevering het aardige meisje 20 euro gegeven, kon ze goed gebruiken 🤭🥳 #chateaubijstand — Jolin 👑 (@macbethertje) 21 maart 2022

Martien snapt het bieden niet op marktplaats🤣#chateaubijstand — Klazien50 (@Klazien___) 21 maart 2022

Echt, ik kom niet meer bij dat Martien elke keer meer dan de vraagprijs wil bieden op marktplaats. Zo grappig! #ikwordzomoevandieman #erika #chateaubijstand — Milia Bosboom (@MiliaBosboom) 21 maart 2022

Erica heeft op Marktplaats een bed gevonden van €10 en vraagt wat Martien wil bieden.



Martien: "€20". #ChateauBijstand pic.twitter.com/0OT59JDHZe — Liset (@LeeZV) 21 maart 2022

Martien begrijpt dat Marktplaats ook nog niet goed 🤣#chateaubijstand — XDutchMaikel (@2457966fc5e24e0) 21 maart 2022

Bron: Chateau bijstand, Twitter