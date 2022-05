Kijkers ‘Chateau bijstand’ vinden huwelijksaanzoek lief, maar ook te veel in scène gezet

Maxime woont samen met haar ouders en dochters een maand in de bijstand. Vriend Leroy moet ze daardoor missen. Wanneer ze 's ochtends het kasboek bijwerkt, komt ze erachter dat het wel een heel bijzondere dag is: Valentijnsdag! “Waarom heb ik dan nog niks gekregen?”, vraagt ze zich hardop af.

Aanzoek in Chateau bijstand

Wat blijkt? Leroy heeft allang plannen voor deze dag én Martien en Erica zitten in het complot. Opeens staat hij voor de deur met een enorme bos rozen. Hier heeft de familie geen vaas voor, dus tovert Martien een prullenbak om tot de perfecte bloemenvaas. Tot grote hilariteit onder de kijkers.

Romantisch diner

Daarmee is het werk van Martien niet klaar: samen met Erica bereidt hij een romantisch diner voor twee aan een mooi gedekte tafel. Tijdens het eten pakt Leroy zijn moment.

‘Wil je met me trouwen?’

Hij heeft een mooie speech voor Maxime voorbereid. Hij begint over hoe de twee elkaar ontmoetten, hoe snel het allemaal is gegaan en dat hij haar zo'n goede moeder vindt. Daarna volgt natuurlijk die belangrijke vraag: “Wil je met me trouwen?” Natuurlijk zegt Maxime gelijk volmondig ‘ja’.

Reacties

Dat zorgt voor ontroerende televisie. Niet alleen Maxime is in tranen, maar ook Martien houdt het niet droog. Ook de kijkers thuis noemen het moment ‘ontroerend’ en ‘lief’. Maar niet iedereen is zo enthousiast...

Ontroerend dat huwelijks aanzoek. Die reacties van Martien en kleine Claire. Zo lief! En de tafel zo leuk gedekt #chateaubijstand — Kaat Mossel (@Kaat_Mos) 2 mei 2022

Prachtige emotie van Martien van het aanzoek van Leroy🥹🥹🥹 #chateaubijstand — Romy💛💙 (@missxromy2) 2 mei 2022

Je kan er over zeiken maar wat is dit ontzettend lief als je ouders dit voor je doen 🥰 #chateaubijstand pic.twitter.com/rocxTtLNub — Tassie 💁‍♀️ (@Poppetje0906) 2 mei 2022

Nep

Er zijn ook kijkers die minder gecharmeerd zijn en het aanzoek vooral ‘nep’ en ‘in scène gezet’ noemen. Vooral omdat het stel al eerder foto’s van het aanzoek op Instagram plaatste en daarop zag het moment er toch iets anders uit.

Hoeveel huwelijks aanzoeken komen er nog #SBS6? De teller staat inmiddels op twee 🤔 https://t.co/PO0msjtDy0 #chateaubijstand — DCS (@manoeska61) 2 mei 2022

#Chateaubijstand hoezo gescript 🙈pffffff, jammer dit

Totaal niet spontaan — Ricardo 🤍❤💙 (@Ricardofortes42) 2 mei 2022

Hoelaat werd het donker op 14 februari. Ik denk rond 5 en zij eten in het licht. Hoe dan??? #chateaubijstand — MoNiQuE (@MoNiQuE27031966) 2 mei 2022

Alles voor de kijkcijfers. Normaal maak je van je huwelijks aanzoek iets speciaals, iets voor met zijn tweeën 🤷🏼‍♀️ Niet iets met vader/moeder op de bank achter je en wat jengelende kinderen. Maar zoals gezegd, alles bij #Meiland voor de kijkcijfers. #chateaubijstand — DCS (@manoeska61) 2 mei 2022

Laat ik nou een donkerbruin vermoeden hebben dat we een Chateau Wedding Maxime serie gaan krijgen#chateaubijstand — Angela de J🥳ng (@AngelaDeJongAD) 2 mei 2022

En we hebben weer een nieuwe serie in the pocket #maximegaattrouwen #chateaubijstand — MoNiQuE (@MoNiQuE27031966) 2 mei 2022

‘Deze foto van het aanzoek van Maxime Meiland is in dus, net als de rest, in scène gezet’ Waarom steeds dat neppe gedoe !? Getver🤢. https://t.co/iFgugGErp6 #chateaumeiland #maxime #Meiland #chateaubijstand — DCS (@manoeska61) 7 maart 2022

