Kijkers ‘Chateau Meiland’ boos over alcoholgebruik in het verkeer

Die stapte namelijk op een Solex terwijl hij al een aantal drankjes achter de kiezen had. “Onverantwoord”, reageren kijkers.

Solex-afscheidstournee

De Meilandjes gingen in de seizoenspremière op een zogeheten Solex-tour door de Achterhoek. Normaal gesproken hebben de buurtbewoners in Hengelo veel contact met elkaar, maar dat ging het afgelopen jaar natuurlijk niet vanwege de coronacrisis. Om dit in te halen ging de familie Meiland met de buurt op Solex-tour.

Wijnen, wijnen, wijnen

We weten inmiddels dat de familie Meiland dol is op wijnen, wijnen, wijnen. Maar dit keer vlogen ook de shotjes de Meilandjes om de oren tijdens het buurtuitje.

Door alle drankjes lijken ze verkeersregels aan hun laars te lappen en verliezen ze de veiligheid uit het oog. Blijkbaar stapte Martien met meer dan vier glazen wijn en drie shotjes gewoon op de Solex.

Kijkers staan versteld

Op Twitter gaan de kijkers helemaal los over hun alcoholgebruik. Prima dat ze van een glaasje wijn houden, maar dan moeten ze daarna niet de weg op gaan. “Lekker verantwoord al die drank en dan weer het verkeer in op de Solex”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Hoe onverantwoord kun je bezig zijn. Waar ik altijd moest lachen, schud ik nu teleurgesteld mijn hoofd.”

Lekker verantwoord al die drank. En dan weer het verkeer in op de Solex #chateaumeiland — Inge (@ieengeee) 30 augustus 2021

Met drank op op de solex?!?! Geen voorbeeld #chateaumeiland — eric (@eric56473115) 30 augustus 2021

Alcohol en verkeer gaan niet samen.... Toch? #chateauMeiland — Tom Bul (@tbul81) 30 augustus 2021

Vreselijk dom om bezopen aan het verkeer deel te nemen. De Meilandjes moeten het niet bepaald van hun intelligentie hebben, maar dat die domme tvzender dat niet snapt. En zeiken over mensen die zich niet laten vaccineren #meiland #chateauMeiland #meilandjes — Helena (@Helena70272791) 30 augustus 2021

Dit was de allerlaatste keer. De alcoholtocht van de familie #meiland op de #solex is de druppel. Hoe onverantwoord kun je bezig zijn. Waar ik altijd moest lachen schud ik nu teleurgesteld mijn hoofd. #chateaumeiland #sbs6 — Op Krasser (@OpkrAsser) 30 augustus 2021

Borreltje teveel op en lekker snorren met die hap. Had toch wel een kopstootje asfalt verwacht. #chateauMeiland #goedevoorbeeld pic.twitter.com/RGFyDaNU7M — Es_Ther (@EsTher13638302) 31 augustus 2021

Niet om t een of ander, maar ik vind deze aflevering van #ChateauMeiland met al dat gezuip in combinatie met rijden niet echt goed.



Verkeerd voorbeeld zo. — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 30 augustus 2021

Ik vind het niet normaal, zoveel zuipen en dan gewoon weer de weg op. #chateauMeiland — DCS (@manoeska61) 30 augustus 2021

Zoveel rosé in zijn mik dat hij amper uit zijn woorden komt 🤣🤣🤣🤣 #chateauMeiland pic.twitter.com/FzGrAM28Tc — 🄼 🄰 🅁 🄸 🄴 🅃 🅃 🄰 (@PretMetJet) 30 augustus 2021

#chateauMeiland Lekker aan de drank in het verkeer.....goed voorbeeld doet goed volgen........slecht man...#sbs6 — ramona de jong (@ramonak1978) 30 augustus 2021

Als je niets meer weet te verzinnen en dus maar beschonken op een brommer gaat zitten. De koe is (uit)gemolken. #chateauMeiland — Roman (@Reauman88) 30 augustus 2021

SBS6 heeft vreemde normen wbt drankgebruik in het verkeer, slecht voorbeeld @ #chateauMeiland SBS6! — martha youngbeans (@MaBeans) 30 augustus 2021

