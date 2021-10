Kijkers ‘Chateau Meiland’ gieren om Martien en Erica die de klos zijn: “Hier kan ik uren naar kijken”

Waar de twee eerst dachten ‘dat doen we wel even’, had het toch iets meer voeten in de aarde. En dat leverde weer een boel gekibbel op, tot grote hilariteit onder de kijkers.

Klus met klossen

Wanneer Maxime aan haar ouders laat weten dat haar kraamverzorgster heeft gezegd dat er klossen onder haar bed moeten komen, roept Erica gauw: “Dan doen we dat vanmiddag toch even.” Maar wanneer de twee diezelfde middag in de slaapkamer van Maxime komen, zinkt de moed Martien al in de schoenen. Veel te zwaar, denkt hij: “We zijn met te weinig capaciteit hiervoor.”

Bekvechten

Toch gaan de twee aan de slag. Voordat de klossen onder het bed kunnen, moet eerst het hoofdbord even worden losgeschroefd. Hoewel, van ‘even’ is geen sprake, zelfs dát blijkt al een hels karwei. Het wil de twee maar niet lukken om de schroeven los te krijgen en al gauw staan Erica en Martien te bekvechten tegen elkaar, tot ongenoegen van Maxime.

Reacties

Natuurlijk komt het uiteindelijk goed, maar makkelijk was de klus niet. De kijkers van Chateau Meiland laten massaal op Twitter weten dat ze het gekibbel van de familie wel weer heel hilarisch vonden. Woordgrappen als ‘de klos is geklaard’ en ‘help, mijn man is klosser’ passeren de revue.

Ik kan uren, echt uren, naar familie Meiland kijken als ze een bed op klossen zetten. Zeker als Jut & Jul gruwelijk in de weg lopen 😻😻 Just love it 🤩@ChateauMeiland #chateaumeiland — Marie-Louise (@wiesbroess) 18 oktober 2021

Blijft fascinerend hè, minuten naar mensen kijken die met een bed bezig zijn en er nog van genieten ook😆#chateaumeiland — S.B. ⭕️🏳️‍🌈 (@SandraJapie) 18 oktober 2021

Heerlijk hoor, een uurtje kijken hoe je schroeven uit een bed haalt 🤣

Ik hou ervan! #familieMeiland #chateaumeiland #gezeik — Linda (@Linda01186271) 18 oktober 2021

Het beste ever #chateaumeiland zo enorm gelachen met dat bed hahaha — Hans (@Hans_ten_Wolde) 18 oktober 2021

Help mijn man is klosser 😉 #chateauMeiland pic.twitter.com/vIwsc82Fgm — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) 18 oktober 2021

Bron: SBS, Twitter.