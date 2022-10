Kijkers ‘Chateau Meiland’ huilen mee bij weerzien Nadège: ‘Ziekte overstijgt alles’

De aflevering van maandagavond was er een met een lach en een traan. De familie had een heerlijke tijd op het chateau. Samen met al hun logees keken ze het Songfestival, bezochten ze hun favoriete brocante en gingen ze op jacht naar het perfecte vakantiehuis.

‘Chateau Meiland’

Maar het werd ook emotioneel toen Nadège langskwam op het chateau. Het is geen geheim dat de familie Meiland mot heeft gehad met hun voormalig huishoudster. Toen de familie weer naar Nederland vertrok, gingen ze niet goed uit elkaar. Inmiddels lijkt alles vergeten en vergeven want, zoals een Twitteraar mooi zegt, ‘ziekte overstijgt alles’.

Emotioneel weerzien

Sinds Nadège ziek is, heeft de familie weer veel contact met haar. Ze zijn op de hoogte van alle operaties en behandelingen die ze heeft gevolgd. Nog voor Nadège op het chateau gearriveerd was, wist Martien al dat het weerzien hem teveel zou worden. Daar bleek hij gelijk in te hebben. De twee vielen elkaar huilend in de armen. Ook het weerzien tussen Maxime en Nadège was niet zonder tranen. De huishoudster genoot er ook erg van om de kleine Claire weer te zien: “Wat is ze mooi, wat is ze groot”, liet ze liefdevol weten.

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland hielden het ook niet droog bij dit emotionele televisiemoment. Het wordt door een Twitteraar zelfs ‘hét moment van het seizoen’ genoemd.

Ziekte overstijgt vrijwel álles…



…ruzie, gekwetste gevoelens, boosheid, etc. Het is het allemaal niet waard…



Mooi om te zien dat de familie Meiland er ook zo over denkt! Tijd is waardevol.



❤️🥺🙏🏻 #chateaumeiland #nadege pic.twitter.com/iLBbOzQmmN — Daan (@Daan_Danado) 3 oktober 2022

Ach, Martien…. Mooi om te zien hoe hij om Nadege nog geeft ❤️🥹 #chateauMeiland — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) 3 oktober 2022

Voor mij is dit al hét moment van dit seizoen…. Zo mooi hoe ze Nadege weer in de armen sluiten..🥹🥹🥹❤️ #chateaumeiland — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) 3 oktober 2022

Oh, ik zit mee te huilen met Nadege. :) #chateaumeiland — MijnMening (@MijnMen50996798) 3 oktober 2022

Och ook ik snotter ff mee als Nadege langskomt 🥺 #ChateauMeiland — Miriam 🍷 (@spookjemiriam) 3 oktober 2022

Maxime Meiland gaat inmiddels vrolijk door het leven, maar zo is het niet altijd geweest:

Bron: SBS, Twitter