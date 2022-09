Kijkers ‘Chateau Meiland’ in een deuk: ‘Een heel kasteel verbouwd, maar behangen kunnen ze nog steeds niet’

Het stel verhuisde vorig jaar naar een enorme villa in Noordwijk, maar daar hadden de twee niet genoeg privacy. Dus ging de woning weer in de verkoop en tikte het stel een nieuwe, indrukwekkende villa op de kop. De verhuizing kan beginnen, alleen willen ze het dit keer anders aanpakken. Erica liet in de aflevering van vorige week nog weten dat ze niet eerst gaan verven en behangen maar er gelijk intrekken.

‘Chateau Meiland’

Deze aflevering bleek dat ze dat voornemen niet helemaal waarmaken. Martien schafte namelijk peperdure rollen behang aan en neemt samen met zijn dochter Montana zijn slaapkamer onder handen. Eén ding: het behang heeft een drukke vogel- en bloemenprint, waardoor de plaatsing van de banen nogal nauw komt. Geen probleem, volgens Martien, hij heeft namelijk zoveel ervaring!

Catastrofe

Je raadt het al: dat behangen verloopt niet zo goed als gedacht. Er wordt nogal eens een baan scheef geplakt waardoor het patroon niet mooi aansluit. Ook knipt Martien een baan veel te kort af, waardoor een heel stuk muur kaal blijft. En dan heb je nog die verrekte stopcontacten. Martien doet een poging om die netjes uit te snijden, maar ook dat gaat niet helemaal goed.

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland laten op Twitter massaal weten dat ze erg moeten lachen om het gestuntel van Martien. Hoe is het toch mogelijk dat hij met zoveel ervaring nog steeds niet fatsoenlijk kan behangen? En wat zonde van die peperdure rollen!

#chateauMeiland honderden rollen behang geplakt zegt Martien en hij kan het nog steeds niet 😂 — Henk (@HenkvVeen123) 5 september 2022

Dat behang zit er reteslecht op, wees eerlijk. #chateauMeiland — MagyarMike (@LelkesTanya) 5 september 2022

#chateauMeiland zo zonde, koop je rete dure rollen behang en kun je zelf niet behangen maar denkt van wel. Neem de tijd. Haal stopcontacten van de muur en gáán. Zo moeilijk is behangen niet🥴🙄 — Edith🚜 (@Edithlovetowok) 5 september 2022

Wat zonde van dat enige behang #chateauMeiland — P@rick (@_ferLuci_) 5 september 2022

Martien maakt er een mooi uniek patroontje van. Van dat behang rondom dat stopcontact 😄👍#chateaumeiland #nietmoeilijkdoen — Erik Burgers (de enige echte) 🥇 (@Erik_Burgers) 5 september 2022

Mooi behang, waardeloze behangers #chateauMeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) 5 september 2022

Meerdere chateaus verbouwd en opgeknapt en dan ga je toch de mist in met een wandje behang! 😅😅😅 #chateauMeiland — Chris (@Chrswrites) 5 september 2022

Dan heb je een huis van een miljoen en dan ga je zo met dat behang lopen knutselen.. wat een prutsers #chateaumeiland pic.twitter.com/LXeNAoDGPW — Bella🏁 (@Peter79361979) 6 september 2022

De familie Meiland had best wel wat moeite met de verkoop van hun high-tech villa in Noordwijk. Dat zorgde dan ook voor een financiële tegenvaller. Entertainment-journalist Matthijs Albers praat je bij:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: SBS, Twitter