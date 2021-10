Kijkers ‘Chateau Meiland’ in een deuk om fotoshoot Erica

Erica besloot namelijk dat ze die foto zelf wel even konden maken. Een professionele fotograaf? Echt niet nodig. Net als een visagist en stylist. Dat kan ze toch allemaal zelf wel?

Coverfoto Erica

Voor de gelegenheid hing de familie een zwart doek op in het kantoor: daar mocht Erica voor poseren. Maxime en Martien zouden de foto’s maken. Al snel blijkt het toch allemaal iets lastiger dan gedacht.

Niet blij met het resultaat

Nadat er tientallen kiekjes zijn geschoten, is Erica allesbehalve tevreden. “Wat een rotkop, dat jullie daarnaar kunnen kijken”, zegt ze geïrriteerd over haar eigen gezicht. Ook over haar kapsel is ze niet te spreken.

Commentaar van Martien

Op complimenten van Martien hoeft Erica ook niet te rekenen. Terwijl ze door de foto’s gaan, levert hij commentaar: “Je lijkt wel dood. Het lijkt wel alsof je een tia hebt gehad”, klinkt het. Over het haar van Erica heeft hij ook weinig goeds te zeggen: “Zo zit het elke dag. Stro!”

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland lachen zich weer rot om dit schouwspel. Zeker het commentaar van Martien blijft niet onbesproken. En waarom de familie niet voor een professionele fotograaf is gegaan, dat blijft de grote vraag.

Leuk foto's kijken met Martien: "Ze leek wel dood", "Het lijkt wel of je een tia hebt gehad" en 'Hier lijk je echt een pipo" 😂😂😂 #chateaumeiland — Dennis (@Denniskijkt) 25 oktober 2021

Jeetje wat een gezeik om een foto zeg 🤣🤣🤣 #chateaumeiland pic.twitter.com/kXDGqdnJlp — Pim (@PimSnaathorst) 25 oktober 2021

Zo zit je haar elke dag! #stro😂😂 #dat is niet aardig! Nee; maar dat is wel de waarheid! Lol😂😂😜 #chateaumeiland — 📸Miss Filter💄🤳🏼 (@filter_miss) 25 oktober 2021

Ik heb het met Erica te doen hoor, snap die frustratie heel goed #chateauMeiland — Jennie Snippe (@snippejennie) 25 oktober 2021

Na een foto of 386 wordt er uiteindelijk 1 goedgekeurd... lijk ik wel 🤣 #herkenbaar 😅 #chateaumeiland pic.twitter.com/uybSiFnnzZ — marieke (@Marieke_Luiten) 25 oktober 2021

Waarom geen professionele fotograaf dan?#chateaumeiland — Sonj@ 💖🤩 (@SonjaR63) 25 oktober 2021

Maxime Meiland vertelt over haar moeilijke jeugd

Bron: SBS, Twitter.