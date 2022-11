Kijkers ‘Chateau Meiland’ leven mee met Erica: ‘Kan iemand die vrouw een knuffel geven?’

Kijkers leven mee met de familie en hebben veel bewondering voor Erica.

‘Chateau Meiland’

Zoals in bijna iedere aflevering zijn de Meilandjes ook deze week weer flink aan de klus. Het gat voor het nieuwe zwembad moet worden gegraven in de tuin. Na een dag hard werken, gaat de familie slapen. Om 4:30 uur ’s ochtends krijgt Erica een verdrietig telefoontje: haar moeder is overleden.

Moeder van Erica overleden

De volgende dag vertelt Erica dat ze blij is dat ze nog afscheid van haar moeder heeft kunnen nemen. De dag ervoor was ze lang bij haar moeder geweest en had haar hand vastgehouden, haar geknuffeld en over haar wang geaaid. “Tot morgen”, zei ze bij vertrek, maar dat mocht niet zo zijn. “Ik vind het wel jammer dat ik er niet bij was toen ze overleed”, vertelt Erica.

Uitvaart regelen

Dan begint het regelen van de uitvaart. De nuchtere Erica schiet ondanks haar verdriet direct in de regelmodus. Ze kiest een rouwkaart met lavendel erop, want daar hield Jenny zo van. De uitvaart zou op dinsdagochtend plaatsvinden, maar wordt toch verplaatst naar de middag, waardoor er ruimte is voor wijn en een bitterbal, precies zoals de Meilandjes en moeder Jenny het fijn vinden.

Maxime

Maxime is met haar gezin op vakantie als het verdrietige nieuws haar bereikt. “Ik ben blij dat we nog maar één dag te gaan hadden, want ik wilde eigenlijk gelijk naar huis”, vertelt ze verdrietig. Net als de rest van de familie krijgt ze de kans om haar oma nog even te zien, voordat de kist gesloten wordt.

Zware kist

De uitvaart zelf verliep op z’n Meilandjes. Tijdens het dragen van de kist ontstaat het nodige gekibbel. “Wat zwááár”, vond Martien. Gelukkig kregen ze oma naar de goede plek. Erica las daar een mooi gedicht aan haar moeder voor.

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland hebben veel bewondering voor hoe Erica met haar verdriet om gaat. ‘Wat een oprechte, authentieke en sterke vrouw’, schrijft een kijker. ‘Ondanks het verdriet blijft ze nuchter’, schrijft een ander. Sommigen kijkers vinden wel dat haar familie haar wat meer mag steunen en knuffelen.

Pfff, kan iemand Erica even een dikke knuffel geven? Het is uiteraard al even geleden dat haar moeder stierf, maar ik vind haar zo’n geweldig mens. #chateauMeiland @SBS6 😢 — Donny van Aalst (@tmvanaalst) 7 november 2022

Die hele familie boeit me verder matig, maar wat is Erica toch een oprechte, authentieke en sterke vrouw. Zo komt ze op mij iig over.#chateauMeiland — Susanne (@suusonline) 7 november 2022

Ik snap niet dat Martien Erica wat meer steunt.. geef elkaar toch ff een knuffel! #chateauMeiland — Mr-❌ (@MrX1289) 7 november 2022

Erica is toch echt een baken van rust en rede in deze chaotische familie... Ook Montana... #chateauMeiland — Robert (@Stokstaartje020) 7 november 2022

Ondanks het verdriet, blijft Erica er nuchter onder...Maar dat doet ze met alles..ze is een nuchtere vrouw.. #chateauMeiland pic.twitter.com/2301GlVEmq — 🟥🟨🟩⤇ 𝓑𝓪𝓫𝓫𝓮𝓵𝓪𝓮𝓻⤆ 🟥🟨🟩 (@babelaer) 7 november 2022

Bron: SBS, Twitter