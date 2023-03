Kijkers ‘Chateau Meiland’ niet te spreken over tassencollectie Martien: ‘De hoofdprijs voor een bestaand ontwerp’

Alleen zijn de kijkers met dat laatste nu wel klaar.

‘Chateau Meiland’

Niet alleen is de familie Meiland gek op hospitality en toveren ze een vervallen pand graag om tot een B&B of chambre d’hotes, ook brengen ze graag producten op de markt. Een boek, een eigen wijn, een sjaaltjescollectie: Martien en Erica zijn graag commercieel bezig. Ook dochter Maxime kan er wat van, al zijn haar beide (kinder)kledinglijnen geflopt.

Tassencollectie

Nu heeft Martien weer iets nieuws bedacht: een tassencollectie. Hij loopt in de serie altijd met zijn rode tas rond en dat is inmiddels een handelsmerk geworden. Samen met Erica en Maxime besluit hij op bezoek te gaan bij een ondernemer die tassen voor hem kan maken.

Geen vintage

Eenmaal daar legt Martien uit wat hij precies wil. Zijn rode tas komt op tafel: “Ik wil niet precies dit model, maar wel deze kleur”. De Meilandjes krijgen wat leersoorten in verschillende kleuren voorgeschoteld. Ze zijn het al gauw eens: een vintage-look past niet bij ze. Martien: “Ik hou helemaal niet van vintage. Dan zie ik mensen voor me met coltruien en wollen sokken aan.” Welk type mens hij wel met zijn tas ziet lopen? Connie Breukhoven! “Connie gaat niet met dit lopen.”

Reacties

Martien vindt het bepaald niet moeilijk om knopen door te hakken. Razendsnel kiest hij verschillende modellen van de website uit in de kleuren die hij mooi vindt. De kijkers van Chateau Meiland vinden het maar raar. ‘Deze tassen zijn toch reeds bestaande, ontworpen modellen? Wat is dan de meerwaarde om het te bestellen bij Martien?’, vraagt een Twitteraar zich af. ‘Alles namaken, de naam Martien Meiland erop en gaan €€’, schrijft een ander.

Ik snap het niet. Deze tassen zijn toch reeds bestaande, ontworpen modellen? Wat is dan de meerwaarde om het te bestellen van Martien? #chateaumeiland — Michael 🇳🇱🇺🇦🇪🇺 (@msnijboon) 27 maart 2023

Ik ben geen ondernemer, dus ik snap het niet zo. Maar hij brengt dus bestaande tassen uit (het model), onder zijn naam, in een ander kleur of leersoort. Gaat dat altijd zo? #chateauMeiland — Ⓜ️ (@mehc) 27 maart 2023

En wederom weer alles na laten maken, hup naam Martien Meiland erop en gaan €€ #ChateauMeiland — Pauline (@pauletta69) 27 maart 2023

Begint gruwelijk te vervelen.

Iemand trek in een tas van Martien 🤷, mensen hebben hoge rekeningen,voor basiszaken.

En hun denken weer te verdienen aan de show.🙄 #chateaumeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) 27 maart 2023

🤣🤣🤣🤣 een tassen collectie uit india of turkije en dan 100 euro per stuk vragen #chateauMeiland — Petra Braaksma (@braaksma_petra) 27 maart 2023

