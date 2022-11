Kijkers ‘Chateau Meiland’ smullen van bruiloft Maxime: ‘Wat een droom’

Hoewel de kijkers zich eerder in het seizoen verbaasden over alle kosten die werden gemaakt (drie jurken!) moeten ze nu toegeven dat de bruiloft toch echt een sprookje is geworden.

Slotaflevering ‘Chateau Meiland’

De hele familie dofte zich op voor de grote dag van Leroy en Maxime. Martien koos voor een pak in nogal opvallende kleuren, Erica ging juist in klassiek wit en zus Montana koos voor bordeaux rood. Dochtertjes Claire en Vivé kregen de schattigste jurkjes aan. Voor Maxime was het tijd om zich in jurk numero uno te hijsen (die toch wel erg strak zat), maar eerst kwam de kapper langs. Die laatste had er nogal een werk aan, aangezien Maxime eerder besloot om de schaar in haar eigen lokken te zetten. Knip dat maar weer eens recht!

Tranen bij de ceremonie

Hierna kon het feest eindelijk beginnen. Erica gaf haar dochter weg. De tranen vloeide rijkelijk. Vooral bij Martien gingen de tissues er in rap tempo doorheen. Na de ceremonie was het tijd voor jurk nummer twee, wijnen, wijnen, wijnen én de speech van Erica en Martien. Al viel dat laatste nogal tegen... De dag werd met een groot feest afgesloten in jurk drie. En natuurlijk mocht de lang voorbereide dans van het bruidspaar niet ontbreken. Wie de volgende bruid is? Dat werd duidelijk toen Maxime haar boeket gooide en zus Montana ‘m ving. Leuk voor het volgende seizoen?

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland laten op Twitter massaal weten dat ze hebben zitten smullen van de aflevering. Het wordt een ‘droomhuwelijk’ genoemd en menig vrouwelijke Twitteraar zwijmelt weg bij al die mooie jurken.

Maxime prachtig in al de jurken! #chateaumeiland — Patty (@VinoItalie) 28 november 2022

Ik vind het een mooi betekenisvol gebaar dat zowel Maxime als Leroy door de moeder werd weggegeven. Even los van alle gekkigheid, chapeau 👍🏻#Maxime #Bruiloft #chateaumeiland — Sevda Ery (@Sevda_Eryurek) 28 november 2022

#chateaumeiland oke oke oke ik geef het eerlijk toe dat ik daarnet bij de huwelijks beelden ff een traantje moest weg pinken 🙈

Ik wordt of ben te sentimenteel aan het worden 🤗 — Ricardo 🤍❤💙 (@Ricardofortes42) 28 november 2022

Wat je ook Maxime Meiland vindt.



Wat ziet ze er mooi uit! 🥺😍#chateaumeiland pic.twitter.com/xXzEyRhqtS — Old Amsterdam (@TheMrsHolzken) 28 november 2022

Alles was mooi, de jurken, de locatie, de bloemen, de taart, de jurkjes van de kids etc...#chateaumeiland 👍 — MijnMening (@MijnMen50996798) 28 november 2022

WOW! Wat een fantastisch droomhuwelijk !!!! 🥰 #chateaumeiland — Zwart/Wit ⚫️🔵⚫️ (@VermistZWKater) 28 november 2022

Maxime Meiland gaat inmiddels vrolijk door het leven, maar zo is het niet altijd geweest. In haar tienerjaren ging ze door een moeilijke periode. Ze zag het zelfs even niet meer zitten. Gelukkig kreeg ze hulp:

Bron: SBS, Twitter