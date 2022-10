Kijkers ‘Chateau Meiland’ stomverbaasd: ‘Wie ramt er nou zomaar een muur eruit?’

Erica vond het een goed idee om eigenhandig een muurtje eruit te slopen. Zonder enige vorm van voorbereiding.

‘Chateau Meiland’

Erica heeft geen idee of het een draagmuur is en of er verwarming in de muur zit. Ook vindt ze het niet nodig om de vloer te beschermen of meubels weg te halen. Zo staat er een hele volle glazenkast pal naast de muur die Erica eruit wil hebben.

Martien is het er niet mee eens

Martien vindt het allemaal een heel slecht plan: “Waarom laten ze dat de aannemer niet doen? Waarom moet dat nou weer zo raar?” Maar Erica heeft er maling aan. Ze pakt een hamer, geeft kleindochter Claire er ook een en gaat aan de slag.

Niet opgemeten

Al gauw blijkt het faliekant mis te gaan: Martien ontdekt dat Erica veel te veel naar links is begonnen. Daar moest de opening niet komen! Erica vond het niet nodig om van tevoren de boel even op te meten, en was gewoon begonnen met hakken.

Reacties

Gelukkig voor de familie liep het allemaal goed af. In de muur die Erica te lijf ging, kwam ineens een oude deur tevoorschijn. Ze zat dus helemaal niet verkeerd. Eind goed al goed, al blijven de kijkers van het programma stomverbaasd achter.

Of je ramt de muur eruit terwijl je meubels er nog staan 🙈😅😵‍💫 #chateaumeiland pic.twitter.com/5ZPcwO4Wal — Tassie 💁‍♀️ a.k.a kattenvrouwtje 🐱🐱🐱🐱 (@Poppetje0906) 10 oktober 2022

Je ramt gewoon even lukraak in een muur.Zou op zijn minst even die glazenkast opzij zetten. #chateaumeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) 10 oktober 2022

"Draagmuur. Geen draagmuur. Nou ja, hopen we...". Soms ben ik ook weleens een beetje jaloers op het gewoon beginnen. Maar meestal niet 😄 #chateaumeiland — Siets van H (@SietsvanH) 10 oktober 2022

Ik moet zo lachen om hoe de familie weer out of the blue los gaat op het neer hakken een muur! #chateaumeiland 😂😂😂 — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) 10 oktober 2022

Is die dwaas nu echt al 5 minuten een gat in die muur aan het slaan!#chateauMeiland pic.twitter.com/weM7Arkgzi — Jef (@rallyjef3) 10 oktober 2022

En serieus geen kast opzij of even leeghalen🙈 #ChateauMeiland — 🦩 Vonne 🦩 🏁 🐶🐱 (@VonneMons) 10 oktober 2022

Is dit nou gewoon voor de kijkcijfers of wat? Hoe dom ben je om dit zelf te doen zonder bescherming ook voor de vloer🤦🏼‍♀️#allesvoordekijkcijfers #chateaumeiland — jo (@jokiecroky) 10 oktober 2022

Lijkt mij heerlijk rustgevend om een muurtje te slopen. Alle stress eruit meppen. #chateaumeiland — Liesbeth (@lieseltjetweet) 10 oktober 2022

