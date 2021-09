Kijkers ‘Chateau Meiland’ vallen over Anne Frank-grap van Maxime: “Kan écht niet”

Wie de Meilandjes graag volgt, ligt waarschijnlijk regelmatig in een deuk om hun grappen en grollen. Maar in deze uitzending maakte Maxime Meiland een grap die volgens de kijkers totaal niet door de beugel kon.

Kijkers woest om grap Maxime

In de aflevering was te zien hoe Maxime en Leroy druk in de weer waren met de inrichting van hun nieuwe stulpje in Noordwijk. De baby komt er bijna aan, dus er moest nog een babykamer worden ingericht. Hierbij stuitte Leroy op één probleem: hij is gek op gamen, maar plek voor zijn spelcomputer zou er met de nieuwe indeling niet meer zijn.

Onder de trap

De spelcomputer mag niet in de woonkamer staan van Maxime: “Nee, dat gaat me echt te ver, dat gaan we niet doen.” Maar ze heeft zelf wel een oplossing: “Misschien onder de trap? Als een soort Anne Frank daar?”

Reacties

Die grap schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Op Twitter laten ze massaal weten dat ze dit niet vinden kunnen. Ook vinden ze dat Maxime weleens wat geschiedenislessen mag volgen, want Anne Frank zat natuurlijk helemaal niet onder een trap, maar in het Achterhuis achter de boekenkast.

Anne Frank zat achter de boekenkast. #chateauMeiland — AnTomaat🍅 (@OnRusthof) 2 september 2021

“Onder de trap net als Anne Frank.” Maxime mag meteen een paar geschiedenis lessen gaan volgen #chateaumeiland — Kimberley (@kimberley1411) 2 september 2021

Het toppunt vond ik vandaag de opmerking van Maxime tegen Leroy:"anders ga je toch onder de trap gamen als een soort Anne Frank". Dat is toch niet normaal. Uit niemands mond maar zeker niet uit de mond van zo'n meeprofiterend schepsel. #chateauMeiland — Marco (@Marco57512340) 2 september 2021

Onder de trap zoals Anne Frank? Is ze in de war met Harry Potter? #chateauMeiland — Joli 🧡 (@joli_leest) 2 september 2021

13 jarige: Dat kun je echt niet zeggen. Anne Frank. En dan de vergelijking met gamen. En ze heeft gelijk. Kan echt niet! #chateauMeiland — Mehc (@mehc) 2 september 2021

Maxime Meiland vertelt over haar moeilijke jeugd

Bron: SBS, Twitter.