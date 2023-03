Kijkers ‘Chateau Meiland’ verbaasd: ‘Weten ze niet wie Frida Kahlo is?’

Eenmaal daar verbaasden de kijkers thuis zich behoorlijk over een uitspraak over Frida Kahlo.

Shoppen bij een brocante

In de auto naar de brocante in Alphen aan den Rijn toe bespreken de Meilandjes hun plan van aanpak: “We moeten die negen kamers vullen. Zullen we doen dat we allemaal één kamer mogen inrichten?” Erica oppert: “We moeten het bij het thema ‘Code Rosé’ houden, dus allemaal wijnkamers: de kurkentrekkerkamer, de perskamer.” Dat ziet de rest wel zitten. Maxime lijkt het leuk als de gasten eerst door een bak druiven moeten lopen voor ze de kamer in gaan en Martien wil graag een plafond vol met wijnglazen.

Doel uit het oog verloren

Eenmaal aangekomen op de brocante zijn de plannen al gauw vergeten. Martien ziet vooral spullen die hij in zijn eigen huis wil hebben. Code Rosé lijkt opeens niet belangrijk meer. Zo wordt hij verliefd op een goudkleurige kast: “Dit is dan eventueel wat voor privé, niet voor Code Rosé.” Montana is het er niet mee eens: “Nee, we gingen kijken voor Code Rosé, niet voor jezelf. Je huis is ook vol.”

Frida Kahlo

De familie weet de kijkers thuis vooral te verbazen als ze een portret van Frida Kahlo tegen het lijf lopen. De Meilandjes hebben geen idee wie de Mexicaanse kunstenares was. “Wat een leuk schilderijtje! Is het een bekende? Nee, gewoon een vrouw van de straat”, zegt Martien. “Gewoon een mooie Iraanse vrouw of zo”, beaamt Erica. De kijkers weten niet wat ze horen:

Ik weet niet wat erger is: het feit dat ze niet weten wie Frida Kahlo is, Martien's meet-skills of het feit dat ze TOTAAL geen benul lijken te hebben van hoe je met honden omgaat... #chateaumeiland — Jeske Troost (@Jesseflessiiee) 21 maart 2023

"Een Iraanse vrouw". Het is Frida Kahlo. #cultuurbarbaar #chateaumeiland — Bertien van Loo (@BvanlooBertien) 20 maart 2023

Dat is Frida Kahlo. #chateaumeiland — Darth Phoenix 🌳🐣🐰🌸 (@PatrickDeRaaff) 20 maart 2023

Die vrouw op dat schilderijtje was Frida Kahlo! #ChateauMeiland — Robert (@Stokstaartje020) 20 maart 2023

