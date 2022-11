Kijkers ‘Chateau Meiland’ verbazen zich over peperdure bruiloft: ‘Het mag wat kosten’

De kijkers verbazen zich massaal over de kosten die er voor de bruiloft worden gemaakt.

‘Chateau Meiland’

Zo heeft Maxime twee jurken voor de grote dag, die ze trots laat zien. Niet alleen voor de bruid zelf zijn dure jurken aangeschaft, ook dochters Claire en Vivé krijgen beeldige pakjes aan. Voor de jongste van het stel worden zelfs meerdere outfits aangeschaft, omdat de schoonmoeder het eerste jurkje toch niet zo mooi vindt.

Nieuwe schoenen

Dat jurkje was niet de enige miskoop. Maxime bleek niet tevreden over haar trouwschoenen. Tijdens het dansen merkte ze namelijk dat ze er zweetvoeten in kreeg. Dus kwam er een nieuw paar, dat naar eigen zeggen behoorlijk wat geld kostte.

Haren en nagels

In de aflevering was ook te zien hoe Maxime’s haar het nodige werk vereiste. Ze wilde haar coupe namelijk eerst lang laten groeien, maar was niet tevreden met het resultaat. Dus moesten er extensions aan te pas komen. En uiteraard kwam er ook een nagelstyliste aan huis om de nagels van de bruid te doen.

Reacties

In eerdere afleveringen zagen we al hoe de prachtige trouwlocatie werd uitgezocht én hoe er voor trouwringen en Leroy’s pak werd geshopt. Het moge duidelijk zijn: kosten noch moeite worden gespaard voor de grote dag. De kijkers vinden dat er wel heel veel geld wordt uitgegeven. ‘Tuurlijk, twee jurken, wat is Maxime toch lekker gewoon gebleven’, schrijft een kijker op Twitter. ‘Ik denk dat de kledij gesponsord wordt, ik kan me niet voorstellen dat ze alles zelf betalen’, schrijft een ander.

Het mag wat kosten.🙄 #chateaumeiland — Django (@DjangoReinhardd) 21 november 2022

#chateaumeiland tuurlijk 2 jurken. Och ze is toch zo lekker gewoon gebleven. Maxime 🤮 — Nappie (@Nappie2016) 21 november 2022

Denk dat de kledij vrolijk gesponsord wordt.kan me niet voorstellen,dat hun alles zelf betalen.maar ziet er mooi uit #chateaumeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) 21 november 2022

Hebbe hebbe hebbe : Maxime in drie woorden #chateauMeiland — vloet (@AOudenhoven) 21 november 2022

