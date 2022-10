Kijkers ‘Chateau Meiland’ zien de familie levensgevaarlijke praktijken uithalen: ‘Hoop moeite voor zo’n lelijk ding’

En -dit kunnen we natuurlijk niet onbenoemd laten- we zagen Martien en Erica op de Libelle Zomerweek! De twee werden geïnterviewd op het hoofdpodium, ontmoetten velen van jullie én signeerden hun boeken. Wat was het énig!

‘Chateau Meiland’

Terug naar de zuil. Martien en Erica moesten voor de zoveelste keer verhuizen en dus zagen we in voorgaande afleveringen al hoe hun enorme inboedel werd ingepakt. Een enorm zware zuil (800 kilo, aldus Erica) was nog in de tuin achtergebleven. Ze schakelden grote Dirk, zoals de beste man door de familie genoemd wordt, in om dat klusje te klaren. Dirk heeft een graafmachine gehuurd om het loodzware ornament naar het nieuwe huis te verplaatsen. Maar of dat nou zo’n goed idee was?

Levensgevaarlijke praktijken

Gelukkig bestaat het ornament uit meerdere delen. Maar bij het eerste deel (300 kilo) zagen de kijkers het al misgaan. Het karretje kieperde bijna naar voren! Het volgende onderdeel bleek nóg zwaarder, waardoor het karretje al direct begon te wankelen. Het had niet veel gescheeld of Dirk was met graafmachine en al voorover gevallen.

Kapotte tegel

Wonder boven wonder vond de familie een constructie waardoor het ornament verplaatst kon worden. Eenmaal in de nieuwe tuin ging er alleen toch iets mis. Dirk reed met de graafmachine over de tegels heen, waarna de eerste tegel gelijk helemaal barstte. Ondanks al die moeite én de kapotte tegel zijn Martien en Erica uiteindelijk toch blij dat het ornament staat: “Ben zo blij dat we ‘m weer terug hebben.”

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland snappen er helemaal niks van. Waarom zou je zoveel moeite doen voor zo’n lelijk ding?

Hoop geld en moeite voor zo'n lelijk ding #chateaumeiland — Totallloss (@totallloss) 17 oktober 2022

#chateaumeiland Op 't hoekje van de tegel? — John Schurink (@John_Schurink) 17 oktober 2022

Even een nieuw tegeltje halen bij de Gamma. #ChateauMeiland — Seagull (@kuntumijvolgen) 17 oktober 2022

Misschien met z'n 3en in dat kraantje gaan zitten? Dan kanteld ie Misschien niet? 😁🤣 #chateaumeiland pic.twitter.com/BzC1pEllm3 — marieke (@Marieke_Luiten) 17 oktober 2022

eigenlijk moet je nooit iets kopen wat je zelf niet kan tillen #chateaumeiland — Heldinne (@Heldinne) 17 oktober 2022

Wat zij een ornament noemen, noem ik gedrocht #chateaumeiland — I💚80'sPup (@Jackietweepunt) 17 oktober 2022

