Kijkers ‘Chateau Meiland’ zien hoe Erica grote verrassing verpest: “Het floepte er zo uit”

Het vrijgezellenfeest van Maxime stond op het programma. Een grote verrassing voor de bride to be. Tenminste...

‘Chateau Meiland’

Waar zus Montana die ochtend druk bezig was met alle voorbereidingen voor het grote feest, beging moeder Erica een grote blunder. Maxime was bij Martien en Erica thuis, toen zij zich enorm versprak.

Verrassing verklapt

Erica legde achteraf aan de camera’s uit wat er was voorgevallen: “Erg, hè? Het floepte er gewoon uit. Gisteren heb ik het nog goed gedaan en Maxime helemaal op het verkeerde been gezet.” Maar toen ze die ochtend aan tafel zat met visite, zei ze in het bijzijn van haar dochter: “Vanmiddag hebben we Maxime’s vrijgezellenfeestje.” Martien stormde gelijk naar binnen en riep: “Wat zeg jij nou?” Erica had toen pas door dat ze zich had versproken.

Vrijgezellenfeest

Toen de verrassing voor Maxime er toch al vanaf was, besloot de blondine nog verder te vissen bij haar moeder: “Wat gaan we dan doen?” Daar trapte Erica niet in: “Nee, ik ga niet nog meer de fout in.”

Roze Hummer

Gelukkig hoefde ze niet lang in spanning te zitten. Al gauw verscheen zus Montana in de tuin. Maxime kreeg een felgekleurde boa om haar nek en werd meegenomen. Wat bleek? Voor het huis stond een enorme roze Hummer waarin al Maxime’s vriendinnen zaten. De groep vertrok naar Amsterdam om daar onder andere een boottochtje te maken.

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland leven vooral mee met de chauffeur van de Hummer. ‘Ik hoop maar dat hij in een geluidsdichte cabine zit. Wat een gegil!’, schrijft een kijker op Twitter. ‘Hij zal wel blij zijn dat ze weer vertrekken’, schrijft een ander.

Die chauffeur zal wel denken...jeetje gelukkig dat ze vertrekken...wat een gekrijs in de auto...wat een aanstellers.. #chateaumeiland pic.twitter.com/bq02cTDO9P — 🟥🟨🟩⤇ 𝓑𝓪𝓫𝓫𝓮𝓵𝓪𝓮𝓻⤆ 🟥🟨🟩 (@babelaer) 14 november 2022

Ik hoop maar dat die chauffeur in een geluiddichte cabine zit. Wat een gegil. 😖😖 #ChateauMeiland — M. (@_nondeju_) 14 november 2022

Nou Maxime is wel heel blij met een vrijgezellenfeestje ... NOT.

En zo nep dat ze doet met haar "wat leuk". Jammer. Ook al wist ze het. Te nep ...#chateauMeiland — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 14 november 2022

Maxime Meiland gaat inmiddels vrolijk door het leven, maar zo is het niet altijd geweest. In haar tienerjaren ging ze door een moeilijke periode. Ze zag het zelfs even niet meer zitten. Gelukkig kreeg ze hulp:

Bron: SBS, Twitter