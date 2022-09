Kijkers ‘Chateau Meiland’ zien hoe Erica ‘shopt’ voor een nieuwe hond: ‘Het is geen speelgoed’

Daar gingen ze: Erica, Martien en kleindochter Claire, op naar het asiel. Ook hondjes Bijoux en Babs waren mee, er moest immers wel gekeken worden of er een klik tussen hen en een mogelijk derde hondje zou zijn.

Erica wil een nieuwe hond

In eerste instantie zette Erica haar zinnen op hondje Vlekkie. Die had ze op de site van het asiel gezien en vond ze zo'n leuk koppie hebben. En Martien? Die vond het helemaal niks. Hij was van mening dat ze absoluut geen derde hondje moeten nemen. “Drie is niks. Dat zie je ook bij mensen. Zakenpartners bijvoorbeeld. Met z'n tweeën gaat alles nog goed, komt er een derde bij dan gaat alles mis.” Hij was er dan ook van overtuigd dat een derde hondje de fijne dynamiek tussen Bijoux en Babs gaat verpesten. Toch was het Erica gelukt om hem op sleeptouw naar het asiel te nemen.

Vlekkie

Eenmaal in het asiel maakten ze kennis met Vlekkie. Samen met twee personeelsleden van het asiel, waaronder een gedragsdeskundige, gingen ze naar een afgezet veldje. Hier konden de honden loslopen en aan elkaar wennen. Waar Erica had gehoopt op een goede match, bleek dat niet zo te zijn. Bijoux reageerde fel op Vlekkie. Ze besloten het beestje dan ook niet te nemen.

Teckel Noa

Maar hiermee was de kous nog niet af. Erica shopte rustig verder. Ze stuitte op teckel Noa. Wanneer ze deze viervoeter laten wennen aan Babs en Bijoux, gaat het al een stuk beter. “We nemen ‘m”, besluit Erica. Noa moet nog een nachtje blijven voor een hartfilmpje, maar de dag erna mag de teckel mee.

Reacties

Later in de aflevering blijkt dat Erica zich toch bedacht heeft. Ze laat teckel Noa aan zich voorbij gaan. Maar dat betekent niet dat er geen derde hondje komt. De kijkers van Chateau Meiland laten massaal op Twitter weten dat ze het er niet mee eens zijn. Ze noemen de actie van Erica veel te impulsief, en vinden het asiel niet deskundig als ze een hondje aan de Meilandjes meegeven.

Ooit bedacht dat je als gezin samen beesten adopteert uit een asiel, beetje voorkomen dat die arme beesten heen en weer gegooid worden het is geen speelgoed. #chateaumeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) 12 september 2022

Bizar dat ze bij dat asiel een hond meegeven als het zo’n impulsief idee van iemand is #chateauMeiland — Mrs Smith (@MrsSmith249) 12 september 2022

Echt een goed idee , nog 1 hond erbij... ?? #chateauMeiland — Pauline (@pauletta69) 12 september 2022

Vast goed bedoelt, maar ik duim echt dat er geen hond bijkomt daar. #chateauMeiland — 🦩 Vonne 🦩 🏁 🐶🐱 (@VonneMons) 12 september 2022

Als ze die hond bij hun plaatsen ben je echt geen deskundige. #chateauMeiland — Noura (@NouraChodskyPes) 12 september 2022

Hondje shoppen. 🥲 #chateaumeiland — Mark van Loo (@Mistervanloo) 12 september 2022

Bron: SBS, Twitter